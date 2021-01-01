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बीपीएमयू की समीक्षा बैठक सम्पन्न:हमारा घर-हमारा विद्यालय की निरंतर मॉनिटरिंग करें शिक्षक: बीआरसी

भितरवार2 घंटे पहले
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शासकीय प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में हमारा घर-हमारा विद्यालय कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। लेकिन देखने में आ रहा है कि शिक्षक इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए इसकी निरंतर मॉनीटरिंग करें । यह बात बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान बीआरसीसी शशिभूषण श्रीवास्तव ने कही।

बीआरसीसी कार्यालय में आयोजित बैठक में श्री श्रीवास्तव ने मोबाइल एप के माध्यम से आबंटित स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से संपर्क करके मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए है। बैठक में सीएम राईज कार्यक्रम, स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश और मैंपिंग की स्थिति, डिजीलेप कंटेंट को विद्यार्थियों तक पहुंचाना व सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, हमारा घर हमारा विद्यालय, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम, शाला दर्पण, आरटीई फीस प्रतिपूर्ति, आदि बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

​​​​​​​बीआरसी ने कक्षा एक से आठवीं तक के स्कूलों के वार्षिक मूल्यांकन के संबंध निर्देश देते हुए कहा कि छात्रों का वार्षिक मूल्यांकन 15 से 28 फरवरी और 10 से 20 मार्च के बीच किया जाएगा। परीक्षाफल का निर्धारण अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। मारा घर-हमारा विद्यालयअंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों के सह-शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन कर ग्रेड का निर्धारण करेंगे।

बैठक में महाराज सिंह मौर्य, राकेश कुमार पिप्पल, सीएसी मोहन सिंह छबरिया, देवेंद्र सिंह बघेल, बलवंत बाथम, दीपक मौर्य, होतम सिंह बघेल, तेजभान सिंह रावत, श्यामसुंदर सिंह, फूलसिंह मौर्य,परमाल सिंह, हरगोविंद सिंह, संदीप गुप्ता, डॉ. परमानंद बरोदिया आदि उपस्थित थे।

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