पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

स्कूलों में आज से लगेंगी कक्षाएं:पालकों की सहमति जरूरी, कोविड गाइडलाइन का पालन भी करना होगा

डबरा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
शहर के कन्या स्कूल में बच्चों को कोरोना की गाइड लाइन व सोशल डिस्टेंस के निमय को समझाते शिक्षक।
  • कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को मैसेज और फोन कर दी सूचना, गाइड लाइन भी समझाई

सरकारी और निजी स्कूलाें में 9 से 12वीं तक की कक्षाएं शुक्रवार से शुरू हाेंगी। गाइड लाइन जारी होने के बाद सभी सरकारी और निजी स्कूलों में इसके लिए तैयारियां शुरू हाे गई हैं। स्कूलों के करीब 10 हजार से अधिक विद्यार्थी आठ महीने बाद नियमित कक्षाओं में पढ़ाई करेंगे। शुक्रवार को पहले दिन बच्चों को नवंबर में हुए रिवीजन टेस्ट की कॉपियां दिखाई जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं तय समय पर होने की संभावना हैं। ऐसे में पढ़ाई के लिए समय काफी कम हैं।

राज्य शासन से मिले निर्देश के बाद निजी स्कूल संचालकों ने स्कूल स्तर पर तीन-तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर लिया है। इनमें संकुल प्राचार्य, जनशिक्षकों को शामिल किया गया है। स्कूलों में कोरोना के बचाव के लिए पर्याप्त साधन भी रखना होंगे। स्कूल में बच्चे आ सकें, इसके लिए शिक्षकों द्वारा बच्चों को मैसेज और फोन कर सूचना दी गई है। साथ ही अभिभावकों की सहतति लेने के लिए कहा गया है।

निरीक्षण में अफसरों को बंद मिले सात सरकारी स्कूल
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को निरीक्षण किया तो सात स्कूल बंद मिले। बीआरसी धर्मेंद्र पाठक और बीएसी व जनशिक्षकों ने शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इन्हें शासकीय प्राथमिक विद्यालय धई, धवा, गुंजार, माध्यमिक विद्यालय धमनिका, लखनपुरा, मगरौरा, मसूदपुर दफाई महाराजपुर बंद पाए गए। बीआरसी पाठक के अनुसार अब इन स्कूलों के प्रभारियों के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

यहां बता दें कि राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी शिक्षकों को नियमित स्कूल आने के लिए कहा है ताकि वे मैपिंग, स्कूल से संबंधित अन्य काम निपटा सकें। निरीक्षण के दौरान शासकीय प्राथमिक विद्यालय धई, प्राथमिक विद्यालय धवा, प्राथमिक विद्यालय गुंजार, माध्यमिक विद्यालय धमनिका, माध्यमिक विद्यालय लखनपुरा, माध्यमिक विद्यालय मगरौरा, मसूदपुर दफाई महाराज पुर बन्द पाए गए। बीआरसी पाठक के अनुसार अब इन स्कूलों के प्रभारियों के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

कई जगह संचालित मिली बच्चों के लिए मोहल्ला क्लास
निरीक्षण के दौरान ग्राम बसाहट में मोहल्ला क्लासों की जांच की गई। जिसमें चैतूपाढ़ा, सुल्तानपुर, निभेरा, डबरा गांव, चिटौली, झंड़ापुरा, गुरुद्वारा काशीपुर आदि में मोहल्ला क्लास संचालित पाई गई और बच्चे भी पढ़ाई करते हुए मिले। जिसकेे चलते यहां पढ़ाई करा रहे शिक्षकों को प्रशंसा-पत्र के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। कन्या स्कूल और अन्य कई स्कूलों में गुरुवार को बच्चे स्कूल पहुंचे। शिक्षकों ने शुक्रवार से स्कूल आने के लिए उन्हें मास्क पहनने और अन्य गाइड लाइन समझाई।

नियमित कक्षाओं के लिए गाइड लाइन का पालन जरूरी
1. मास्क और सोशल डिस्टेंस अनिवार्य होगी। प्राथमिकता बोर्ड कक्षाओं की रहेगी। इसके बाद स्कूलों में जगह की उपलब्धता के हिसाब से 9वीं और 11वीं कक्षाएं लगाई जाएंगी।
2. स्कूलों में कक्षाओं को सेनेटाइज किया जाएगा। जितने बच्चे हैं, उस हिसाब से मास्क की उपलब्धता रखनी होगी।
3. पालकों से लिखित में अनुमति लेना जरूरी है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
4. स्कूलों में स्टाफ पूरा उपस्थित रहेगा।
5. आवासीय विद्यालय अभी बंद रहेंगे। खेलकूद, प्रार्थना सभा, सामूहिक गतिविधियां अभी बंद रहेंगी।

स्कूल संचालन की तैयारी के दिए गए हैं निर्देश
कोरोना गाइड लाइन के हिसाब से शुक्रवार से स्कूल संचालित किए जाएंगे। इसकी तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कुछ स्कूलों का निरीक्षण किया। कई स्कूल बंद मिलें हैं। इन स्कूलों के संचालकोंं के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा गया है। -धर्मेन्द्र पाठक, बीआरसी, डबरा

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें