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मंत्री को सौंपा ज्ञापन:देवरी फीडर के लोग कम वोल्टेज से परेशान

भितरवारएक घंटा पहले
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ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन देते भाजपा कार्यकर्ता।

देवरी फीडर से कई गांव जुड़े हैं। आबादी और कृषि लाईट चालू होने से कम वोल्टेज और फाल्ट की समस्या हो जाती है। ऐसी स्थिति को देखते हुए फीडर पर पॉवर ट्रांसफार्मर बढ़ाकर समस्या का हल किया जाए। यह बात ऊर्जा मंत्री प्रधुम्न सिंह तोमर को भाजपा नेता उदयभान सिंह रावत ने ज्ञापन देते हुए कही।

ग्वालियर फूलबाग पर आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान ऊर्जा मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में भाजपा नेता ने उल्लेख किया कि देवरी कला विधुत फीडर (भितरवार ग्रामीण) पर कम पॉवर का ट्रांसफार्मर लगा है। जिससे जुड़े कई गांवों के किसानों को खेती और आबादी की बिजली सप्लाई की जाती है।

ऐसी स्थिति में कम बोल्टेज की समस्या बनी रहती है। ऐसी स्थिति को देखते हुए फीडर पर पॉवर ट्रांसफार्मर बढ़ाया जाए। वहीं भाजपा नेता रावत के ज्ञापन पर ऊर्जा मंत्री प्रधुम्न सिंह तोमर ने विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

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