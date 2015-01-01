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कैरियर काउंसलिंग शिविर:आईटीएम यूनिवर्सिटी व दैनिक भास्कर का प्रतिभा सम्मान समारोह 7 व 8 को

डबराएक घंटा पहले
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आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर व दैनिक भास्कर द्वारा कक्षा 12वीं में 60 फीसदी से ज्यादा अंक लाने वाले बच्चों के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह एवं कैरियर काउंसलिंग शिविर का आयोजन 7 एवं 8 नवंबर को किया जा रहा है।

यूनिवर्सिटी के उपकुलसचिव अनिल माथुर ने बताया कि प्रतिभा सम्मान समारोह एवं कैरियर कांउसलिंग शिविर का आयोजन शहर के ठाकुर बाबा रोड स्थित शांति मैरिज गार्डन में 7 एवं 8 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। कार्यक्रम में 12 वीं कक्षा में 60 फीसदी या उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए छात्रों को अपनी अंकसूची लाना होगी।

आयोजन में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट एवं सांत्वना पुरुस्कार दिए जाएंगे। साथ ही कैरियर कांउसलिंग में संस्था के एकैडमिक एक्सपर्ट द्वारा छात्रों की रुचि, अंक एवं कॅरियर स्कोप देखते हुए उन्हें भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा कि किस क्षेत्र में वे अपना कैरियर बना सकते हैं।

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