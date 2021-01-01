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मास्टर प्लान 2031:लागू करने को लेकर तैयारियां शुरु, प्रोजेक्ट की जमीनों पर न काटी जा सके कालोनियां इसके लिए रजिस्ट्री पर रोक लगाने रजिस्ट्रार कार्यालय भेजे जाएंगे सर्वे नंबर

डबरा2 घंटे पहले
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नगर पालिका कार्यालय में दावे आपत्तियों को सुनते संयुक्त संचालक। - Dainik Bhaskar
नगर पालिका कार्यालय में दावे आपत्तियों को सुनते संयुक्त संचालक।

मास्टर प्लान 2031 लागू करने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बुधवार को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संयुक्त संचालक ने नगरपालिका, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य सभी विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर चर्चा की। इस दौरान लोगों के दावे आपत्तियों पर भी सुनवाई की गई, जिसमें महज छह लोग ही दावे आपत्ति दर्ज कराने के लिए पहुंचे। इन सभी की आपत्तियां लेकर अब उन्हें भोपाल भेजा जाएगा। बैठक में संयुक्त संचालक ने यह भी निर्देश दिए कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन चिह्नित की गई है उन पर अवैध कॉलोनियां न कट सकें इसके लिए इन जमीनों के सर्वे नंबर रजिस्ट्रार कार्यालय में भेजें।

नगरपालिका कार्यालय में बुधवार को नगर व ग्राम निवेश विभाग के संयुक्त संचालक व्ही के शर्मा द्वारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने शहर के विकास के लिए तैयार किए गए नक्शा को लेकर चर्चा की और आगे की प्रक्रिया की जानकारी ली। इस दौरान मास्टर प्लान को लेकर दावे आपत्ति की सुनवाई भी की गई। जिसमें छह लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इन लोगों की आपत्ति को निराकरण के लिए भोपाल भेजा जाएगा। बैठक में सभी विभाग के अधिकारियों से उनकी योजनाओं के बारे में जानकारी ली और सभी तैयारियों को पूरी करने के लिए कहा गया। बैठक में सीएमओ पीडब्ल्यूडी एसडीओ राजेंद्र शर्मा, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कृष्णकांत कुशवाह, नगरपालिका उपयंत्री पियूष गुप्ता सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

प्रोजेक्ट के लिए चिह्नित जमीनों की नहीं हो सकी रजिस्ट्रियां
मास्टर प्लान का नक्शा तैयार कर विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए जमीनों को चिह्नित किया गया है। जिसमें अधिकांश जमीन शहर से बाहर की हैं। लेकिन वर्तमान में शहर के आसपास के क्षेत्र में काफी संख्या में अवैध रूप से कॉलोनियों को काटने का काम किया जा रहा है। कॉलोनियों के काटने पर रोक लगाए जाने के लिए अब इन जमीनों के सर्वे नंबरों को रजिस्ट्रार कार्यालय भेजा जाएगा ताकि इनकी रजिस्ट्री हो सकें। क्योंकि यदि रजिस्ट्री हो जाएंगी तो बाद में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

शहर के छह लोगों ने दर्ज कराई दावे-आपत्तियां
नपा कार्यालय में बैठक के दौरान संयुक्त संचालक ने दावे आपत्तियों की सुनवाई की। इस दौरान महज छह लोगों द्वारा दावे आपत्ति लगाई गई। जिसमें सुरेंद्र सिंह यादव ग्रीन सिटी लैंड डबलपर्स न्यू विवेकानंद कॉलोनी ग्वालियर द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई कि ग्राम डबरा ग्राम रामगढ़ विभिन्न सर्वे और खसरा नंबर को आवासीय एवं वाणिज्यिक रखा जाए। वहीं सरोज राणा पत्नी देवेंद सिंह राणा द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई कि ग्राम अर्रु खसरा क्रमांक 311,312,313,314, 317, 328 और 333 को कृषि से आवासीय किया जाए।

इसके साथ ही रंगनाथ तिवारी तिवारी बिहार ठाकुर बाबा रोड ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि सिंधिया चौराहा से बुजुर्ग तक अतिक्रमण हटाकर रोड चौड़ा कर हाईवे में जुड़वाया जाए। इसके अलावा जयश्री शिवहरे अशोक शिवहरे, वैभव शिवहरे मनीराम वेयर हाउस सेंट पीटर्स स्कूल के सिमरिया वार्ड क्रमांक एक ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि सिमरिया ताल खसरा नंबर की जमीन को व्यावसायिक, शैक्षणिक, आवासीय एवं अन्य रोजगार मूलक कार्यों के लिए किया जाए। वहीं अरुण कुमार जैन पुत्र हजारी लाल जैन डबरा, अभय जैन पुत्र हजारीलाल जैन, सरोज जैन, अमीता जैन डबरा ने आपत्ति दर्ज कराई।

यह होगा मास्टर प्लाइन मेंः 34 शहरों को शामिल किया गया है प्रदेशभर में इस मास्टर प्लान में। { 1 करोड़ 28 लाख 303 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी १० वर्षीय मास्टर प्लान में। {21 से 2031 तक टीएंडसीपी नियमों के तहत होंगे विकास कार्य। {10 मीटर की है सड़कें हैं, उन्हें बढ़ाकर 12 से 15 और 15 से 18 मीटर किया जाएगा। {1 लाख की आबादी वाले 500 निकायों को प्लान में शामिल किया गया है।

निराकरण होने पर दोबारा नक्शा तैयार किया जाएगा
छह लोगों द्वारा दावे आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। जिनके दर्ज निराकरण के लिए भोपाल भेजा जाएगा। इनका निराकरण होने के बाद दोबारा से नक्शा तैयार किया जाएगा।
वीके शर्मा, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश ग्वालियर

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