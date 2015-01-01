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कोरोना अपडेट:74 लोगों के सैंपल लेकर की जांच, एक भी संक्रमित नहीं

डबरा4 घंटे पहले
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  • अस्पताल आने वाले सभी मरीजोें की हो रही जांच

सिविल अस्पताल के फीवर क्लीनिक में गुरुवार को इलाज के लिए आने वाले मरीजों की इलाज से पहले कोरोना की जांच कराई गई। कुछ ही देर में आई जांच रिपोर्ट में सभी की जांच निगेटिव निकली।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड प्रभारी डॉ. सोना राणा, यशपाल भदौरिया और उनकी टीम के लोगों ने अस्पताल में आने वाले 74 मरीजों के सैंपल लेकर कोरोना की जांच की। कुछ ही देर बाद सभी की जांच रिर्पोट आ गई। लेकिन इनमें से एक भी मरीज की जांच रिपोर्ट संक्रमित नहीं निकली।

जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली। इस माह कोरोना मरीजों की संख्या के ग्राफ में गिरावट बनी हुई है। बताया जाता है कि अब लोग कोरोना के प्रति सावधानी बरत रहे हैं। इसके साथ ही सामाजिक दूरी का भी पालन कर रहे हैं। शहर के सिविल अस्पताल में दवा लेने आए मरीजों का कहना है कि वे कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। जिससे उनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। अब वे कोरोना के प्रति पूरी तरह सावधानी बरत रहे हैं।

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