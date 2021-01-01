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हादसा:निर्माणाधीन भवन की पटिया टूटकर गिरी, दो गंभीर घायल

करहिया थाना क्षेत्र के रिछारीकलां की घटना2 घंटे पहले
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  • करहिया थाना क्षेत्र के रिछारीकलां की घटना

भितरवार| पुलिस थाना क्षेत्र करहिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम रिछारी कला में एक नवनिर्मित मकान पर पटिया चढ़ाने के उपरांत ऊपर से दो पटिया टूटकर गिर गईl जिससे नीचे खड़े दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए निजी साधन से सामुदायिक अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार उपरांत उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार खेत सिंह जाटव निवासी ग्राम रिछारी कला का गांव में ही मकान का काम चल रहा था। जिस पर बुधवार की सुबह 10 बजे छत पर पटिया चढ़ाने का काम चल रहा था। इसी दौरान छत पर चढ़ी हुई दो पटिया अचानक टूट कर नीचे गिर पड़ीं, जिससे नीचे खड़े देवेंद्र सिंह बघेल (45) पुत्र कल्लाराम बघेल एवं पंचम जाटव (42) पुत्र रघुवर सिंह जाटव पटिया के नीचे गिरने से दब गएl जिन्हें वहां मौजूद अन्य लोगों द्वारा निकाला गया। साथ ही उन्हें एक निजी वाहन से उपचार के लिए सामुदायिक अस्पताल भितरवार लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत को देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया गया।

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