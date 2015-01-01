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सेवा:स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त, अब गलियां होंगी रोशन

आंतरी3 घंटे पहले
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  • आंतरी कस्बे में नप ने कराया स्ट्रीट लाइटों का मेंटेनेंस

आंतरी कस्बे की गलियों में अब अंधेरा नहीं रहेगा, क्योंकि नगर परिषद द्वारा बिजली के खंभों पर लगी स्ट्रीट लाइटों के मेंटेनेंस का काम शुरू करा दिया गया है।
दरअसल कस्बे में मेन रोड से लेकर सभी 15 वार्डों में बिजली के खंभों पर लगी अधिकांश स्ट्रीट लाइट खराब हो चुकी थीं। जिससे गलियों में अंधेरा पसर जाता था। एवं आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

शिकायत के बाद नगर परिषद ने की कार्रवाई
पिछले काफी समय से नगर में अंधेरा पड़ा था। इस संबंध में लोगों द्वारा की जा रही शिकायतों के चलते नगर परिषद सीएमओ शारिव खान ने स्ट्रीट लाइट प्रभारी को निर्देश दिए कि हर हाल में समस्त वार्डों के खंभों पर स्ट्रीट लाइट सुचारु रुप से चालू की जाए। जिससे लोगों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। सीएमओ के निर्देश पर बुधवार से स्ट्रीट लाइट सुधारने का काम किया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट लगने के बाद सभी वार्डों की गलियों में रोशनी हो जाएगी।

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