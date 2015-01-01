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मुख्यमंत्री पेयजल योजना में धांधली:पुरानी लाइन से जोड़ी सप्लाई, पाइप फटने से 5 वार्डों में 3 दिन से पानी नहीं

भितरवारएक घंटा पहले
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भितरवार में वार्ड क्रमांक 14 में पुरानी पाइप लाइन से जोड़ी गई पानी की सप्लाई से फट गई पाइप लाइन।
  • ठेकेदार ने नहीं बिछाई नई लाइन
  • नपा अधिकारियों की मिली भगत, इसीलिए पुरानी लाइन से फिर जुड़वा दी नई लाइन

भितरवार में मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत डाली गई पाइप लाइन में ठेकेदार की गड़बड़ी उजागर हुई है। नई लाइन को 14 वार्डों में पुरानी लाइन में जोड़ दिया। तीन दिन पहले इसके फटने से 5 वार्डों के 1500 से ज्यादा घरों में पानी सप्लाई बंद हो गई। वही गड़बड़ी को छुपाने के लिए नगर परिषद अधिकारियों ने आनन-फानन में पुरानी लाइन से पानी की सप्लाई शुरू करा दी जिससे लाइन फट गई और 3 दिन से 6 हजार से अिधक लोगों को पानी नहीं मिल रहा।

मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत 11 करोड़ की लागत से बानको कंपनी द्वारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सभी वार्डों में पाइप लाइन डालने का काम किया गया। लेकिन ठेका कंपनी द्वारा वार्ड क्रमांक 14 में नई पाइप लाइन डालने की बजाए पुरानी लाइन से जोड़ दिया गया। इसी से वार्ड 10, 11, 12 और 13 में पानी की सप्लाई होती है। लेकिन ये लाइन का पाइप फटने पानी की सप्लाई बंद है।

गड़बड़ी पर पर्दा डालने पुरानी लाइन जोड़ी
पाइप लाइन फटने की वजह से ठेका कंपनी द्वारा की गई गड़बड़ी का खुलासा हुआ। इस बात की जानकारी जब नगर परिषद अधिकारियों को लगी, तो उन्होंने इस पर पर्दा डालने के लिए तत्काल कर्मचारियों को भेजकर नई लाइन को हटवाया और पुरानी लाइन को फिर से पुरानी लाइन से जुड़वा दिया। लेकिन फिर भी अभी इन वार्ड में नलों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है।

नलों में पानी नहीं, हैंडपंप पर लग रही लाइन
3 दिन से नलों में पानी नहीं आने की वजह से करीब पंद्रह सौ परिवार पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। बताया जाता है कि मजबूरी में इन लोगों को पानी भरने के लिए दूरदराज क्षेत्र में लगे हैंडपंप और कुआं पर पानी भरने के लिए जाना पड़ रहा है। ऐसे में हैंडपंपों पर लंबी-लंबी लाइन लग रही हैं। एक बाल्टी पानी भरने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है।

तीन दिन से नलों में पानी नहीं आ रहा जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। पानी भरने के लिए काफी दूर लगे हैंड पंप पर जाना पड़ता है। अधिकारियों को कुछ व्यवस्था करना चाहिए। - मनोरमा अग्रवाल, वार्ड 14

ठेकेदार ने पाइप लाइन डालने में घोर लापरवाही की है। कंपनी को नोटिस दिया जाएगा। फिलहाल हमने पुरानी पाइप लाइन से पानी की सप्लाई शुरू करा दी गई है। - सतीश कुमार दुबे, सीएमओ, नगर परिषद, भितरवार

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