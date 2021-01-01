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अव्यवस्था:शहर की मुख्य सड़क 5 साल बाद भी नहीं बनी, गड्‌ढे और कीचड़ बन रहे हादसा का कारण

डबरा2 घंटे पहले
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  • शिकायत के बाद भी जिम्मेदार नहीं करा रहे सड़क का निर्माण

यह किसी गांव की नहीं शहर के वार्ड क्रमांक तीन डबरा गांव की मेन रोड है। सालों से वार्डवासी इस रोड के बनने का इंतजार कर रहे हैं। नगरपालिका में शामिल होने के बाद लोगों की उम्मीदें भी जाग गई थी। लेकिन पांच साल का समय बीत गया है, लेकिन रोड का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। रोड की खराब हालत के चलते यहां से होकर निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई वाहन चालक तो फिसलकर गिर भी चुके हैं।

यह किसी गांव की नहीं, शहर के वार्ड क्रमांक तीन का है मुख्य मार्ग
शहर के वार्ड क्रमांक तीन डबरा गांव की मेन मार्ग पर नालियों और सीसी का निर्माण नहीं होने की वजह से घरों से निकलने वाला गंदा पानी रोड पर ही भर रहा है। जिसकी वजह से काफी कीचड़ हो गई है। मेन रोड होने के कारण काफी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है। लेकिन कीचड़ की वजह से सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि कीचड़ के कारण दो पहिया वाहन चालक फिसलकर गिर जाते हैं। इसके अलावा स्कूल व कोचिंग जाने वाले बच्चों को भी कीचड़ में से होकर निकलना पड़ता है। वार्डवासी कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर नगरपालिका अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी समस्या का निराकरण नहीं कराया जा रहा है।

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