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सिंधिया का पुतला दहन:रोकने चौराहे पर जमी रही पुलिस कांग्रेसियों ने चकमा देकर थाने के सामने ही फूंक दिया

डबराएक घंटा पहले
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सिटी थाने के पास सिंधिया का पुतला जलाते विधायक व कांग्रेस कार्यकर्ता।
  • ग्वालियर में कांग्रेस नेता के मैरिज गार्डन पर कार्रवाई का किया विरोध

कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष के ग्वालियर में निजी मैरिज गार्डन पर प्रशासन द्वारा की गई अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई के विरोध में डबरा में शुक्रवार को कांग्रेसियों ने भाजपा का पुतला दहन किया।

कांग्रेसियों ने पुतला दहन का कार्यक्रम अग्रसेन चौराहे पर निर्धारित था। जिसके चलते पुलिस वहां फायर ब्रिगेड के साथ तैनात रही। लेकिन कांग्रेसियों ने पुलिस को चकमा देकर अग्रसेन चौराहे पर पुतला दहन न कर सिटी थाने के सामने ही पुतला दहन कर दिया। हालांकि इसके बाद अग्रसेन चौराहे पर भी दूसरा पुतला लेकर पहुंचे, जिसे जलते समय पुलिस ने छीन लिया। दरअसल कांग्रेस नेता अशोक सिंह के रिश्तेदार के मैरिज गार्डन पर की गई अतिक्रमण की कार्रवाई को कांग्रेस ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा प्रेरित कार्य बताया। कांग्रेसियों का शुक्रवार की दोपहर अग्रसेन चौराहे पर सिंधिया का पुतला दहन कार्यक्रम था।

अग्रसेन चौराहे पर जलाते समय पुलिस ने छीना पुतला
अग्रसेन चौराहे पर टीआई केडी सिंह पुलिस बल और फायर बिग्रेड लेकर चौराहे पर पुतला दहन रोकन की तैयारी में थे। पुलिस की तैयारियों के चलते कुछ कायर्कता चौराहे पर नारेबाजी कर पुलिस को उलझाएं रहे, वहीं विधायक सुरेश राजे अन्य कार्यकर्ताओं के साथ सिटी थाने के सामने नगर पालिका के पास पहुंचे और सिंधिया का पुतला फूंक दिया। इसके बाद वे अग्रसेन चौराहे पर पहुंचे और दूसरे पुतले को आग लगा दी। लेकिन पहले से तैनात पुलिस बल ने पुतले को छीनकर बुझा दिया। इस दौरान ब्लॉक अध्ययक्ष जयप्रकाश शर्मा, रंगनाथ तिवारी, महेंद्र चतुर्वेंदी सहित कई कांग्रेसी मौजूद थे।

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