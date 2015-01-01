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  • The Sadness Of The Lockdown Ended, The Market Returned To Awe; Estimated Turnover Of 50 Lakhs In Electronic And Jewelery Sector

पुष्य नक्षत्र:लाॅकडाउन की उदासी खत्म, बाजार में लौटी रौनक; इलेक्ट्रॉनिक व ज्वेलरी सेक्टर में 50 लाख के कारोबार का अनुमान

डबरा3 घंटे पहले
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सुभाषगंज में एक शोरूम पर इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते ग्राहक।

दीपावली के त्योहार के नजदीक आते ही बाजार मेें रौनक दिखाई देने लगी है। दीपावली व धनतेरस के पहले खरीदी के लिए शुभ माने जाने वाले पुष्य नक्षत्र पर शनिवार को बाजारों में रौनक दिखाई दी। पुष्य नक्षत्र के चलते बाजारों में ज्वैलर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और अन्य कारोबार मिलाकर करीब 40-से 50 लाख का कारोबार होने की संभावना जताई जा रही है।

शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र के चलते व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को सजाए हुए थे। मंडी में धान की अच्छी आवक के चलते इस पुष्य नक्षत्र में बाजार में भी चमक दिखाई दी। लोगों ने इलेक्ट्रोनिक्स सेक्टर में वाॅशिंग मशीन, एलईडी टीवी, फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खरीदी। कारोबारी दीपक कुचिया के अनुसार इस सेक्टर में करीब 10 लाख के कारोबार की उम्मीद जताई गई। वहीं ज्वैलर्स, कपड़ा, बर्तन और सजावट की दुकानों पर भी अच्छी भीड़ दिखाई दी।

कुल मिलाकर बाजार में 40 से 50 लाख के कारोबार की उम्मीद है। 12 नवंबर से दीपोत्सवः पंडित रमनकांत तिवारी के अनुसार 12 नवंबर से दीपोत्सव के पांच दिवसीय त्योहार की शुरुआत होगी। 12 को धनतेेरस, 13 को नरक चौदस, 14 को दीपावली, 15 को गोर्वधन पूजा, व 16 को भाई दौज के साथ पांच दिवसीय दीपोत्सव संपन्न होगा।

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