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एक घंटे तक लगा रहा जाम:बीच रोड पर बंद हुआ ईंटों से भरे ट्रैक्टर का इंजन

भितरवारएक घंटा पहले
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भितरवार में बीच रोड पर ट्रैक्टर खराब होने के कारण लगा जाम।
  • करैरा तिराहे से मस्जिद तक लगी वाहनों की कतार

ईंटें भरकर ले जा रहा एक ट्रैक्टर करैरा तिराहे के पास बीच सड़क पर खराब होकर खड़ा हो गया। जिसके चलते रोड पर जाम लग गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर धक्का देकर ट्रैक्टर को हटवाया और जिसके बाद जाम खुला। एक घंटे तक लगे जाम के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

गुरुवार की दोपहर करीब 12 बजे बस स्टैंड की ओर से ट्रॉली में ईंटें भरकर जा रहा एक ट्रैक्टर हायर सेकेंडरी स्कूल के पास बीच सड़क पर अचानक खराब हो गया। जिसे ट्रैक्टर चालक ने सुधारना शुरू किया। इसी बीच पीछे से आ रहे भारी वाहनों की कतार लग गई।

थोड़ी ही देर में करैरा तिराहे से मस्जिद तक जाम लग गया। जिससे आवागमन अवरुद्ध हो गया। मुख्य बाजार में लगी वाहनों की लाईन की सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुँचे और चालक एवं अन्य लोगों की सहायता से बीच सड़क पर खराब होकर पसरे ट्रैक्टर को धक्का देकर एक साइड किया। तब जाकर आधे घंटे बाद आवागमन चालू हो सका।

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