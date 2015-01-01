पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सेवा:मास्टर ट्रेनरों को दिया प्रशिक्षण

भितरवार3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के मास्टर ट्रेनर और सुपर ट्रेनर को भितरवार जनपद सभागार में दो दिवसीय वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान आईटीसी मिशन के असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर धर्मेंद्र सिंह भाटी ने ग्रामीण स्तर राज्य आजीविका मिशन द्वारा बनाए गए समूहों को वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण मॉडल के अनुसार दिया गया।

इस दौरान समूह के सदस्यों को आमदनी, खर्चा, कर्ज, बचत और निवेश साथ सरकारी योजनाएं बीमा, पेंशन और डिजिटल लेन देन के बारे में बताया गया। शासन द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और अटल पेंशन योजना के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया गया। इस अवसर पर मिशन के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रघुवीर सिंह धाकड़, देवेश मुद्गल मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें