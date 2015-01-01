पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

हादसा:अनियंत्रित होकर पलटी धान से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली, चालक घायल

डबराएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

कृषि उपज मंडी परिसर में गुरुवार की सुबह धान से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे चालक घायल हो गया। मंडी में मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया जहां उसका उपचार किया गया।

जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह मंडी गेट से घुसते समय एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित हो गई, जिससे ट्रेक्टर ऊपर उठकर मंडी की ओर पलट गया। इस हादसे में ट्रैक्टर का चालक घायल हो गया, जिसे मंडी में मौजूद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें