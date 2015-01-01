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समस्या:बैंक परिसर में नहीं वाहन पार्किंग, रोड पर खड़ी होती हैं ग्राहकों की गाड़ियां

भितरवार3 घंटे पहले
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  • दुकानों के सामने भी लग जाती है वाहनों की कतार

नगर के मुख्य बाजार में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के बाहर पार्किंग व्यवस्था न होने से आये दिन यातायात अवरुद्ध होता है। बैंक के बाहर बीच सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों की बजह से निकलने वाले लोगों को असुविधा होती है। जानकारी के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आने वाले उपभोक्ताओं के वाहन खड़े करने के लिए कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं की है। जिससे नगर के मुख्य बाजार में आए दिन जाम लगने की स्थिति पैदा हो जाती है। क्योंकि बैंक के बाहर आने वाले बैंक उपभोक्ता मनमाने तरीके से अपने वाहन सड़क पर खड़े कर चले जाते हैं ऐसी स्थिति हर दिन दिखाई देती है। वहीं वाहनों के बेतरतीब तरीके से खड़े होने से अन्य उपभोक्ताओं को बाहर से बैंक के अंदर जाने में परेशानी आती हैं। ऐसे में कुछ लोगों ने बैंक प्रबंधन से पार्किंग व्यवस्था करने की शिकायत भी की है।

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