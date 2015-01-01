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राशन वितरण:घर-घर जाकर एम राशन मित्र एप से किया जा रहा हितग्राहियों का सत्यापन

डबराएक घंटा पहले
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घर-घर जाकर कर्मचारियों द्वारा एम राशन मित्र एप के माध्यम से राशन लेने वाले हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इसके अलावा हितग्राहियों को एप के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। जिससे वह अपनी खाद्यान्न पर्ची की खुद जाचं कर सकें। उचित मूल्य की दुकानों से कई लोग ऐसे भी है जो कि बाहर रहते हैं और लेकिन उनका राशन वितरण हो रहा है।

इसके अलावा परिवार के सदस्यों की मृत्यु के बाद भी राशन ले रहे हैं। इसके चलते खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे परिवारों का भौतिक सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए तैनात कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर एम-राशन मित्र एप के माध्यम से सत्यापन का काम किया जा रहा है।

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