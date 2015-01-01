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नियुक्ति:विजय बने वैश्य महासम्मेलन की युवा इकाई के महामंत्री

डबराएक घंटा पहले
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वैश्य महासम्मेलन की युवा इकाई के लिए विजय गहोई को नगर महामंत्री नियुक्त किेया गया है। साथ ही कार्यकारिणी के अन्य पदों पर भी नियुक्तियां की गई हैं। संगठन की युवा इकाई के नगर अध्यक्ष संजय रेजा द्वारा संगठन के जिला ग्रामीण अध्यक्ष सुजीत अग्रवाल और युवा इकाई के जिला ग्रामीण अध्यक्ष रवि सोनी की सहमति से विजय गहोई को नगर महामंत्री, सुनील जैन को नगर प्रभारी, दुर्गेश पहारिया नगर कार्यकारी अध्यक्ष, दीपक कुचिया संगठन मंत्री, उपाध्यक्ष पद पर दीपक खांगट, श्यामू कट्‌ठल, प्रिंस खांगट, पंकज सिहारे, कोषाध्यक्ष राजकुमार शिवहरे, रोहित सिहारे कनिष्ठ उपाध्यक्ष, कृष्णकांत अग्रवाल, उप कोषाध्यक्ष जीतेद्र सोनी, सहसचिव जीतेंद्र सांवला को नियुक्त किया गया है।

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