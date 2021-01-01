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विरोध:लुहारी पर ग्रामीणों ने रेत से भरे डंपर रोके, जाम से लोग परेशान

डबरा5 घंटे पहले
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  • मंदिर के लिए रुपए नहीं देने पर ग्रामीणों का विरोध

सिंध नदी की लुहारी खदान से रेत भरकर आ रहे डंपरों को रोककर ग्रामीणों ने रविवार को दोपहर के समय जाम लगा दिया। ग्रामीणों द्वारा एक भी डंपर को गांव से होकर नहीं निकलने दिया। ग्रामीणों का कहना था कि गांव के मंदिर के निर्माण के लिए पांच लाख रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक एक भी रुपए नहीं पहुंचे हैं। बाद में माइनिंग विभाग के अधिकारी व रेत कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को साथ बैठक कर किस्तों में रुपए देने का आश्वासन दिया, तब जाकर उन्होंने डंपरों को निकलने दिया।

दरअसल सिंध नदी की लुहारी खदान से काफी संख्या में रेत से भरे डंपर ग्राम लुहारी से होकर निकलते हैं। पू्र्व में ग्रामीणों ने डंपरों को निकलने से रोक दिया था, जिसके चलते बाद ठेका कंपनी और ग्रामीणों के बीच समझौता हुआ था कि मंदिर के निर्माण के लिए वह पांच लाख रुपए देंगे। ग्रामीणों द्वारा पांच महीने तक इंतजार किया लेकिन जब एक भी रुपया नहीं मिला तो आक्रोशित ग्रामीण रविवार को दोपहर के समय एकत्रित हुए और डंपरों को रोककर ट्रैफिक जाम कर दिया।

करीब 100 से ज्यादा डंपर दिनभर वहीं खड़े रहे। सूचना मिलने पर ठेका कंपनी केे कर्मचारी और माइनिंग विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों ने कहना था कि जब तक पांच लाख रुपए नहीं दिए जाते वह डंपरों को यहां से नहीं निकलने देंगे। इसके बाद कंपनी के कर्मचारियों ने आश्वासन दिया कि वह दो दिन बाद दो लाख रुपए देंगे, इसके बाद हर माह एक-एक लाख रुपए देंगे। कंपनी के कर्मचारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीण मान गए और जाम खोल दिया।

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