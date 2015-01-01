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चोरी:गुमटी का ताला तोड़कर चोर ले गए गेहूं, शक्कर, चावल

डबराएक घंटा पहले
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  • पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच की शुरू

डबरा-गिजौर्रा मार्ग पर जंगीपुरा के पास बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात अज्ञात चोर गुमटी का ताला तोड़कर उसमें रखे गेहूं और शक्कर सहित अन्य किराने का सामान चोरी कर ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की, लेकिन चोरों का सुराग नहीं लग सका।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी कोमल (30) पुत्र दाताराम कुशवाह निवासी नाथों का डेरा ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह जंगीपुरा तिराहा के पास गुमटी में सामान रखकर किराने की दुकान चलाता है। बुधवार को रात करीब आठ बजे वह गुमटी को बंद कर घर चला गया था।

जब वह गुरुवार को सुबह के समय गुमटी खोलने के लिए आया तो गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर देखा तो उसमें रखे पांच हजार कीमत के गेहूं और शक्कर सहित अन्य किराने का सामान गायब था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल की, लेकिन चोरों का सुराग नहीं लग सका। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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