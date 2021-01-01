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शपथ:झंडा वंदन कर ली देश सेवा की शपथ

डबरा5 घंटे पहले
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ग्राम चांदपुर में कांग्रेस सेवादल द्वारा झंडा वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमे सेवादल के सदस्यों ने झंडा वंदन कर देश सेवा की शपथ ली। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस द्वारा झंडा वंदन कर देश सेवा की शपथ ली जाती है। महीने के आखरी रविवार को ग्राम चांदपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मुख्य संगठक महेंद्र चतुर्वेदी (लाला) कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव देव शरण चौबे, वृंदावन कोरी, जिला उपाध्यक्ष अनीश खान, प्रमोद प्रजापति, मंडल अध्यक्ष अवतार सिंह रावत, केदार सिंह रावत, पातीराम जाटव, लोकेंद्र गुप्ता, जेपी गुप्ता, एडवोकेट हरविंदर सिंह संधू आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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