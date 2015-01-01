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धरना:कृषि उपज मंडी में तुलाई कम मिलने पर हम्मालों ने शुरू किया धरना-प्रदर्शन

इंदरगढ़3 घंटे पहले
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  • मांगों को लेकर नवीन तहसील में रात नौ बजे तक धरने पर बैठे रहे हम्माल

तुलाई व पल्लेदारी कम मिलने एवं विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को करीब 200 हम्मालों ने हंगामा करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। हम्माल नवीन तहसील प्रागंण में अनिश्चित कालीन धरने पर बैठ गए। पहले दिन रात नौ बजे तक धरना दिया गया। हम्मालों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक वह प्रदर्शन करेंगे। वहीं कृषि मंडी में हम्मालों के न पहुंचने पर काम प्रभावित हुआ, बाद में व्यापारियों ने दूसरे मजदूरों की व्यवस्था कर ली।

प्रदर्शन कर रहे हम्मालों ने बताया कि व्यापारियों द्वारा किसानों से 12 रुपए प्रति बोरा धान की तुलाई एवं 5 रुपए प्रति बोरा गेहूं की तुलाई के लिया जा रहा है। जबकि हम्मालों को 10 रुपए धान की तुलाई एवं 3 रुपए गेहूं की तुलाई के रूप में दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि 12 रुपए बोरा प्रति धान बोरा एवं 5 रुपए प्रति गेहूं बोरा तुलाई दी जाए। तीन रुपए प्रति बोरा डराई दी जाए, जो अभी एक भी नहीं दी जा रही।

इसके अलावा 12 रुपए बोरा डंप दी जाए, अभी 10 दी जा रही। अभी डाला के रुपए नहीं दिए जा रहे, जबकि 100 रुपए डाला दिया जाए। तीन रुपए बंडल उतराई, 20 रुपए ढेर बनाई, 10 रुपए कट्टा गेहूं की तुलाई व 10 रुपए प्रति कट्टा गेहूं डंप और भराई जो अभी छह रुप मिल रही। 17 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति क्विंटल छनाई, सरकारी योजनाओं का लाभ सहित अन्य मांगे शामिल हैं।

हड़ताल करने वालों में रविंद्र सिंह परिहार, धर्मेंद्र जाटव, दीपक जाटव, बबलू, कालीचरण, परमानंद केवट, सुशील, प्रकाश केवट, कल्लू, नितेश, कमल सिंह केवट, रवि, अरविंद केवट, शिवम तिवारी, शीतल पटवा, फूल सिंह केवट, राजू, मुकेश जाटव, मुन्ना, पूरन केवट, दिनेश आदि शामिल रहे।

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