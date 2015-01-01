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समीक्षा बैठक:हाईस्कूल प्राचार्य समेत 10 अनुपस्थित, सभी को थमाए नोटिस

दतिया3 घंटे पहले
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  • जिला शिक्षा अिधकारी ने पांच दिन में मांगा जवाब

जिला शिक्षा अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने सिविल लाइन हाईस्कूल प्राचार्य समेत 10 हाईस्कूल और हायर सेकंड्री विद्यालयों के प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। ये सभी प्राचार्य शुक्रवार को डीईओ ऑफिस में आयोजित समीक्षा बैठक से बिना बताए अनुपस्थित रहे। प्राचार्यों से पांच दिन में जवाब मांगा गया है, जवाब संतोषजनक न होने पर डीईओ द्वारा मप्र लोक शिक्षण आयुक्त को अनुशासनात्मक कार्रवाई व वेतन वृद्धि रोकने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।

शुक्रवार को डीईओ ऑफिस में जिले के सभी हाईस्कूल और हायर सेकंड्री स्कूल प्राचार्यों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में छात्रवृत्ति वितरण और सीएम हेल्पलाइन के बढ़ते प्रकरणों को लेकर समीक्षा की जानी थी। लेकिन 10 स्कूलों के प्राचार्य विद्यालय में नहीं पहुंचे।

जिसके चलते डीईओ संजय श्रीवास्तव ने सिविल लाइन हाईस्कूल प्राचार्य डॉ. अनीता शर्मा, भगुवापुरा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्राचार्य अशोक जारौलिया, कामद हाईस्कूल प्राचार्य वंदना शर्मा, सेंथरी हाईस्कूल की प्रभारी प्राचार्य अनीता गुप्ता, बिछौंदना प्रभारी प्राचार्य अरविंद यादव, उड़ी प्रभारी प्राचार्य अखलेख कुमार, रमपुरा हाईस्कूल प्राचार्य कमलेश कुमार नौरोजी, जुझारपुर प्राचार्य अनिल दुबे, सिलौरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य लियाकत और मरसैनी बुजुर्ग के हाईस्कूल प्रभारी प्राचार्य प्रदीप उपाध्याय को बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर नोटिस जारी किया गया। इन स्कूलों के प्राचार्य न तो खुद पहुंचे और नही स्कूल का कोई प्रतिनिधि बैठक में भेजा गया।

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