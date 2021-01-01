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पुलिस की सख्ती:12 प्वाइंट बना पूरे शहर की नाकाबंदी, अब तीन सवारी व बिना हेलमेट वालों की चैकिंग

दतिया2 घंटे पहले
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किलाचौक पर फालतू घूम रहे युवक से पूछताछ करते एसपी डॉ. राठौड़। - Dainik Bhaskar
किलाचौक पर फालतू घूम रहे युवक से पूछताछ करते एसपी डॉ. राठौड़।
  • पहली बार शहर में शाम 5 से रात 10 बजे तक चैकिंग, फालतू घूम रहे युवकों से पूछताछ

अगर आप बिना नंबर की गाड़ी, तेज रफ्तार और बाइक पर तीन सवारी बैठाकर चलने के शौकीन हैं, तो अब यह सोच छोड़ दीजिए। अपनी गाड़ी पर नंबर डलवा लीजिए, बाजार में वाहन को रफ्तार पर अंकुश लगाकर चलिए और तीन सवारी बैठकर तो कतई न चलें। जी हां अब आप शहर में किसी भी नाके पर पकड़े गए तो सीधे पांच सौ रुपए का चालान कटेगा। साथ ही रात में बेवजह घूमने वालों पर भी रोक लगेगी और असामाजिक तत्वों पर भी नजर रहेगी।

पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों पर लगाम कसने के साथ आपराधिक घटनाओं में संलिप्त बदमाशों को पकड़ने के लिए शहर में पूरी तरह नाकेबंदी कर दी है। बदमाश किसी भी रास्ते से भागे, हर रास्ते पर सामना उसका पुलिस से होगा। यही नहीं नाके पर पुलिस सख्ती से चैकिंग कर रही है या नही, इसकी निगरानी पुलिस लाइन की एक गाड़ी तो रखेगी ही, साथ ही टीआई, आरआई, एसडीओपी, एएसपी और एसपी भी चैकिंग कर सकते हैं। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित चैकिंग प्रभारी पर सीधे सस्पेंशन की कार्रवाई होगी।

खास बात यह है कि पांच साल में पहली बार इस तरह की नाकाबंदी तो हुई ही है, पांच साल में पहली बार खुद पुलिस कप्तान व अन्य पुलिस अफसर इन चैकिंग प्वाइंटों को वाहन की बत्ती बुझाकर चैक करते हैं। पुलिस की सख्ती से आपराधिक घटनाओं में अंकुश लगेगा ही, आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। इससे पहले साल 2015 में तत्कालीन एसपी संजय कुमार ने इस तरह की चैकिंग व्यवस्था लगाकर पूरे जिले में नाकाबंदी, रात में चैकिंग शुरू कराई थी। तत्कालीन एसपी संजय कुमार खुद पूरी रात पूरे जिले में चैकिंग प्वाइंटों पर दस्तक देते थे।

शहर की नाकाबंदी की
शहर में राजगढ़ चौराहा, भदौरिया की खिड़की, तलैया मोहल्ला, कोतवाली के सामने, सिविल लाइन थाने के सामने, सेंवढ़ा चुंगी, किलाचौक, राजगढ़ चौराहा, होलीक्रॉस स्कूल के पास, एफसीआई गोदाम, बस स्टैंड बायपास पर रतन रॉयल होटल के सामने और ठंडी सड़क पर छोटे फव्वारे पर एसआई, एएसआई, चार-चार आरक्षक और एक महिला कांस्टेबल को तैनात किया गया है। प्रतिदिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक इन सभी नाकों पर फिजिकल चैकिंग के साथ-साथ बिना नंबर वाहन, तीन सवारी बैठकर चलने वालों की चैकिंग कर चालान काटने की कार्रवाई शुरू हुई है।

यही नहीं कोई भी बदमाश शहर में कोई वारदात को अंजाम देकर भागता है तो पुलिस के वायरलैस सेट पर एक मैसेज सभी प्वाइंटों के लिए चलेगा और बदमाश किसी न किसी नाके पर पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाएगा। कुल मिलाकर बदमाश का शहर से बाहर भागना असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है।

रात में एसपी पैदल निकले, घूम रहे लोगों से की पूछताछ
पुलिस कप्तान डॉ. राठौड़ मंगलवार देर रात पैदल ही शहर के भ्रमण पर निकले। करीब दो ढाई घंटे शहर के मुख्य मार्गों पर भ्रमण किया। इस दौरान शहर में बिना नंबर की बाइक लेकर घूम रहे लोगों से पूछताछ की। साथ ही संदिग्धों की तलाशी भी ली गई। इस दौरान एसडीओपी सुमित अग्रवाल, आरआई रविकांत शुक्ला, कोतवाली टीआई रविंद्र सिंह गुर्जर सहित अन्य जवान भी शामिल रहे।

चैकिंग में मिली लापरवाही तो नाका प्रभारी होगा सस्पेंड
शहर के सभी 12 नाकों पर जहां भीड़ भाड़ कम रहती है वहां आरक्षक और जहां भीड़भाड़ ज्यादा रहती है वहां एएसआई से लेकर एसआई तक को चैकिंग करने के लिए लगाया गया है। पुलिस लाइन की एक गाड़ी जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और चार आरक्षक तैनात हैं, ये गाड़ी शहर के सभी नाकों पर चैकिंग करती है। इसके अलावा आरआई, टीआई, एसडीओपी भी चैकिंग करते हैं। एएसपी और एसपी भी कभी भी चैकिंग को चेक कर सकते हैं। 31 जनवरी को पुलिस अधीक्षक डॉ. अमन सिंह राठौड़ ने एसआई मोहर सिंह मंडेलिया को नाके पर चैकिंग करते न मिलने पर सस्पेंड कर दिया है।

दरअसल एएसपी कमल मौर्य शाम साढ़े सात बजे वाहन की बत्ती बंद कर चैकिंग प्वाइंटों का निरीक्षण करते हुए ठंडी सड़क छोटे फव्वारे पर पहुंचे। यहां तैनात एसआई मंडेलिया प्राइवेट वाहन के अंदर बैठे थे, जबकि आरक्षक पुष्पेंद्र और पवन मोबाइल चलाने में व्यस्त थे। जब एएसपी ने चैकिंग प्रभारी से वाहन चैकिंग न लगाने का कारण पूछा तो एसआई ने स्वयं का स्थानांतरण जिले से अन्य जिले में होना बताया और चैकिंग रजिस्टर न होना भी बताकर अनर्गल वार्तालाप किया। जिस पर एसपी ने मंडेलिया को सस्पेंड कर लाइन में भेज दिया। साथ ही यह भी आदेश दिया कि वे बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

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