पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

हादसा:बस-ऑटो की भिड़ंत में एक युवक गंभीर घायल

दतिया3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में ग्वालियर रोड पर हुआ हादसा

इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्वालियर रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास यात्री बस ने सामने आ रहे ऑटो में टक्कर मार दी। जिससे ऑटो चालक घायल हो गया। घटना शनिवार शाम चार बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर 108 मौके पर पहुंची और घायल ड्राइवर को इंदरगढ़ अस्पताल भेजा। लेकिन हालत नाजुक होने पर प्राथमिक उपचार के बार ग्वालियर रेफर कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार ग्वालियर निवासी जितेंद्र (20) पुत्र मुन्नालाल रजक शनिवार शाम ऑटो लेकर ग्वालियर से इंदरगढ़ नगर की तरफ जा रहा था। वह जैसे ही ग्वालियर रोड पर पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तभी इंदरगढ़ से ग्वालियर की तरफ जा रही यात्री बस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो सामने से क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर जितेंद्र गंभीर घायल हो गया। उसे इंदरगढ़ अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सीधे ग्वालियर रैफर कर दिया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें