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पंचायत भवन में लगा शिविर:72 के बनाए आयुष्मान कार्ड, फिंगर प्रिंट मैच न होने से सौ से अधिक लोग लौटे

दतिया27 मिनट पहले
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शिविर में आयुष्मान कार्ड बनाते कर्मचारी।
  • अब आई रीड डिवाइस से बनाए जाएंगे

आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए ग्राम पंचायत भवन में शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें डेढ़ सैंकड़ा से अधिक लोग कार्ड बनवाने पहुंचे। इसमें से महज 72 लोगों के कार्ड बनाए जा सके, अन्य लोगों के फिंगर प्रिंट मैच न होने के कारण कार्ड नहीं बन सके। इस संबंध में सचिव नवल प्रजापति का कहना है कि ऐसे लोग जिनके फिंगर प्रिंट मैच नहीं हुए, उनके कार्ड आई रीड डिवाइस की सहायता से बाद में बनाए जाएंगे।

ग्राम पंचायत भवन पर नागरिक सुविधा केंद्र शिविर का फीता काटकर शुभारंभ करते हुए सरपंच लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। जिसे 1 अप्रेल 2018 से पूरे भारत मे लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य उपचार मुहैया कराया जाता है। इस योजना के तहत लाभार्थी को इलाज के लिए कार्ड मुहैया कराया जाता है, इसे आयुष्मान कार्ड नाम दिया गया है।

30 रुपए के न्यूनतम शुल्क से बनने वाले इस कार्ड के जरिए सरकारी व निजी अस्पतालों में व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है। इस मौके पर तकरीबन डेढ़ सैंकड़ा से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने पहुंचे, लेकिन महज 72 लोगों के ही कार्ड बन सके। शिविर में मुख्य रूप से सचिव नबल प्रजापति, संदीप श्रीवास्तव, प्रमोद गौतम, उमेश श्रीवास्तव, जितेंद्र आदिवासी, मुन्ना पंडा,प्रशांत सेन सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

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