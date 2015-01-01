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सौंपा ज्ञापन:विधि कॉलेज में स्थायी रूप से प्राचार्य किया जाए नियुक्त

दतियाएक घंटा पहले
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  • विधि कॉलेज के छात्र ने पीजी कॉलेज के प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन

सीतासागर स्थित विधि महाविद्यालय के छात्र नीरज ठाकुर ने गुरुवार को पीजी कॉलेज प्राचार्य डॉ. डीआर राहुल को ज्ञापन सौंपा है।

छात्र ने ज्ञापन में बताया कि विधि महाविद्यालय के प्राचार्य का कार्यभार प्रोफेसर रतन सूर्यवंशी के पास है जो कि पीजी कॉलेज में वाणिज्य विभाग के प्राध्यापक हैं। विधि से उनका कोई संबंध नहीं है‌। विधि महाविद्यालय में स्थायी रूप से प्रशासन द्वारा प्राध्यापक की नियुक्ति 1 वर्ष पूर्व कर दी गई थी उसके उपरांत भी पीजी कॉलेज प्राचार्य द्वारा विधि का चार्ज उनको नहीं सौंपा गया है जिस के चलते छात्र-छात्राओं में रोष है।

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