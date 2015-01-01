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नगरीय निकाय चुनाव:नपा अध्यक्ष के लिए भाजपा में दावेदार ज्यादा, साल 2014 में चारों निकाय में हार गई थी पार्टी

दतियाएक घंटा पहले
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प्रतीकात्मक फोटो
  • भाजपा में बढ़ रही दावेदारों की संख्या, कांग्रेस में भी बढ़े दावेदार

नगरीय निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता कभी भी लग सकती है। ऐसे में चुनावी हलचल तेज हो गई हैं। भाजपा में पहले ही दावेदार ज्यादा दिख रहे थे, अब कांग्रेस में भी दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह नेता न केवल सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी दावेदारी जता रहे हैं, बल्कि पार्टी स्तर पर भी जोड़तोड़ शुरू कर दी। चूंकि भाजपा सत्ताधारी दल है, हाल में ही उठापटक कर सरकार में आई है।

ऐसे में भाजपा में दावेदार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हालांकि एक हकीकत यह भी है कि वर्ष 2014 में हुए निकाय चुनाव में जिले के सभी 4 निकायों में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था।

नगर पालिका दतिया, नगर पंचायत भांडेर और सेंवढ़ा में अध्यक्ष पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। दतिया नपा अध्यक्ष पद पर नेताओं की निगाहें अधिक हैं। यहां दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खासतौर से भाजपा में दावेदार ज्यादा हैं। हाल यह है कि कोई अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए दावेदारी कर रहा है तो कोई अपनी भाभी या मां के नाम पर दावेदारी जता रहा है। पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ता भी दावेदारी में पीछे नहीं हैं। दावेदारी के साथ कुछ भाजपा कार्यकर्ता बगावती तेवर भी दिखा रहे हैं, यानि पार्टी से टिकट न मिलने पर अन्य पार्टी या निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की संभावना तलाश रहे हैं ताकि पार्टी पर दबाव बन सके।

नप बड़ौनी का गठन देरी से, यहां 2015 में हुए चुनाव में भाजपा को मिली जीत
बड़ौनी नगर परिषद का गठन देरी से होने के कारण यहां निकाय चुनाव फरवरी 2015 में हुए थे। नप की पहली अध्यक्ष कांग्रेस की प्रभा अहिरवार थीं। वर्ष 2015 के चुनाव में भाजपा ने सावित्री सूत्रकार के मैदान में उतारा था। भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी। हर वार्ड में दतिया से 5 से 6 कार्यकर्ता लगाए। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने पूरी मॉनीटरिंग की। पूर्व जिलाध्यक्ष विक्रम बुन्देला पूरे समय यहां डेरा डाले रहे, तब जाकर भाजपा के खाते में यह सीट आ सकी थी। जिले की यही एकमात्र निकाय था जहां भाजपा अध्यक्ष पद पर काबिज जा सकी थी।

वर्ष 2014 के निकाय चुनाव में चारों अध्यक्ष पद पर हार गई थी भाजपा
नपा दतिया: यहां से बसपा के सुभाष अग्रवाल चुनाव जीते थे। उन्होंने भाजपा के राजेन्द्र नगार्च को हराया था।

नप सेंवढ़ा: निर्दलीय नीरा महते चुनाव जीती थीं। इन्होंने भाजपा के गोविंद नागिल को हराया था।

नप भांडेर: कांग्रेस के बृजकिशोर बल्ले रावत चुनाव जीते थे। भाजपा के बीटू शर्मा को चुनाव हराया था।

नप इंदरगढ़: बसपा के कोक सिंह चुनाव जीते थे। इन्होंने भाजपा प्रत्याशी को चुनाव हराया था।

जीते दूसरी पार्टियों से अंत में शामिल हो गए भाजपा में
इंदरगढ़ नप के निवर्तमान अध्यक्ष कोक सिंह को छोड़ दें तो बाकी तीन निकायों के अध्यक्ष भले की किसी भी पार्टी से जीते हों, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने विकास के नाम पर वे भाजपा में शामिल हो गए थे। सबसे पहले सुभाष अग्रवाल ने बसपा छोड़ी, डॉ. नरोत्तम मिश्रा के सामने भाजपा की सदस्यता ली। इसके बाद भांडेर नप अध्यक्ष बल्ले रावत भी भाजपा में शामिल हो गए और इनके बाद रीना धीरज माते भी भाजपा में आ गईं।

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