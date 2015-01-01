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सुधरेगा यातायात:एसबीआई के सामने खड़ी होंगी इंदरगढ़ में बसें

दतिया28 मिनट पहले
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इंदरगढ़ में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए एसडीएम अनुराग निंगवाल ने नगर का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किया है। जिसमें बताया है कि व्यवस्था को बेहतर करने के लिए एसबीआई बैंक के सामने बसों का अस्थाई रूप से खड़ा किया जाए, अभी बीच बाजार में बसें खड़ी होने से ट्रेफिक जाम की स्थिति बनी रहती थी।

वहीं नगर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए तहसीलदार, नगर पंचायत एवं पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम के साथ तहसीलदार दीपक यादव, सुनील भदौरिया, टीआई वायएस तोमर, सीएमओ आशुतोष त्रिपाठी, मनोज गुप्ता आदि मौजूद रहे।

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