पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

तैयारी:स्वच्छता सप्ताह शुरू, दीपावली पर शहर दिखेगा स्वच्छ

दतिया3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ करते सीएमओ व अन्य।
  • शनिवार को श्री पीतांबरा पीठ से प्रारंभ हुआ अिभयान, 36 वार्डों में हर रोज 300 कर्मचारी 3 घंटे करेंगे सफाई

इस बार दीपावली के त्योहार पर शहर स्वच्छ रहने की संभावना है। कारण नपा ने शनिवार से विशेष सात दिवसीय स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया। छह दिन में शहर के सभी 36 वार्डों में 3 घंटे का विशेष सफाई अभियान चलेगा। इसके बाद सातवें दिन शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई की जाएगी। अभियान में नपा के सभी लगभग 3 सैकड़ा सफाई कर्मचारी काम करेंगे। शनिवार को सीएमओ एके दुबे ने अभियान की शुरूआत श्री पीतांबरा पीठ से की।

अभियान के तहत पहले सभी कर्मचारियों को दोपहर 2 बजे एक स्थान पर एकत्रित किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित वार्डों में सफाई के लिए रवाना किया जाएगा। सभी कर्मचारी लगातार तीन घंटे पूर्व से तय वार्डों में सफाई करेंगे। तत्काल मौके से कचरा एकत्रित कर उसे डंपिंग स्थल पर फेंका जाएगा। ताकि कचरे के ढेर न लगें।

शनिवार से शुरू हुआ अभियान शनिवार को श्री पीतांबरा पीठ के सामने सभी कर्मचारी एकत्रित हुए। सीएमओ दुबे ने अभियान का शुभारंभ किया। इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने श्री पीतांबरा पीठ के सामने साफ सफाई की। पहले दिन वार्ड क्रमांक 31, 32, 33, 34, 35 व 36 में अभियान चला। इसी क्रम में हर दिन 6 वार्डों में अभियान चलेगा। सातवें दिन 13 नवंबर को बग्गी खाना, किला चौक, टाउनहाल, पीतांबरा पीठ, रेलवे स्टेशन सहित सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई की जाएगी।

जनता से भी अपील, सड़क पर न फेंके कचरा
सीएमओ दुबे ने शहर की जनता से अपील की है कि त्योहार के मौके पर घरों से निकल रहे कचरे को सड़क पर न फेंके। न ही नए स्थानों पर कचरे के ढेर लगाए। कचरा कलेक्शन गाड़ियों में ही कचरा डालें। ताकि स्वच्छता व प्रकाश पर्व दीपावली पर शहर स्वच्छ रहे। बता दें कि शहर में आमतौर पर लोग घरों की साफ सफाई के बाद सड़कों पर कचरा फेंक देते हैं। सबसे अधिक कचरा दुकानदारों द्वारा दुकानों की साफ सफाई के बाद सड़कों पर फेंका जाता है। जिससे त्योहार पर भी शहर के प्रमुख मार्गों पर भी कचरे के ढेर नजर आते है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें