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अंतत: आसान हुई राह:7 साल 8 माह में बन कर तैयार हो सकी ठंडी सड़क, दूधिया रोशनी में नहा रही

दतियाएक घंटा पहले
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दूधिया रोशनी से नहाती यह ठंडी सड़क है। सड़क 7 साल 8 माह में बन कर तैयार हो सकी। अप्रैल 2013 में मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत इसे साढ़े 5 करोड़ की लागत से थीम रोड बनाया जाना था। लेकिन भूमि पूजन के बाद इसके निर्माण में लगातार अवरोध पैदा होते रहे। कभी निर्माण एजेंसी से नपा का भुगतान को लेकर विवाद तो कभी डिवाइडर व इस पर स्ट्रीट लाइट लगने में देरी।

रुक-रुक कर हुए निर्माण में सड़क पूरी तरह से बदहाल हो गई, गड्‌ढे और धूल ने यहां के रहवासियों का जीना मुहाल कर दिया। अंतत: दतिया विधायक व प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा सख्त हुए। उन्होंने ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए। इसके बाद ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया। अब यह सड़क बन कर तैयार हो गई। स्मार्ट सिटी योजना से दूधिया लाइट लग गईं। इससे यह सड़क अपने पुराने स्वरूप में लौटती नजर आ रही है।

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