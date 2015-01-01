पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कोरोना का कहर:संक्रमितों की कॉन्टेक्ट ट्रैकिंग बंद, त्योहार पर बाहर से आने वालों से संक्रमण की आशंका

दतिया3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
जिला अस्पताल में कोरोना की जांच के लिए सैंपल लेते हुए।
  • संक्रमितों के घरों के आसपास कंटेनमेंट जोन भी नहीं बनाया जा रहा

काेराेना का डर अभी खत्म नहीं हुआ है। देश में कई जगह दूसरी और दिल्ली में तीसरी लहर आ चुकी है लेकिन जिले में स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित मरीजों के संपर्क वालों को ट्रैस कर उनकी सैंपलिंग करना बंद कर दिया है। दूसरी ओर त्योहार पर लोग बाहर से अपने घर आ रहे हैं। ऐसे में किसी के संक्रमित निकलने पर विभाग न तो उसके संपर्क में आए लोगों के सैंपल ले रहा है न संक्रमित लोगों के घरों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर रहा है। हालात यह हैं कि अब घर के आसपास बेरीकेड्स लगाना भी बंद कर दिया गया है। इससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। अब लोग बीमार होने पर स्वयं कोरोना की जांच कराने के लिए अस्पताल या फीवर क्लीनिकों पर पहुंच रहे हैं। पॉजिटिव आने पर आसपड़ोस तो दूर संक्रमित के घर के लोगों के ही सैंपल नहीं लिए जा रहे हैं।

दो माह बाद शुक्रवार को जिले में 18 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। खास बात यह है कि इनमें से 10 मरीज विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) की 29वीं बटालियन के जवान हैं। यह सभी जवान भोपाल से ड्यूटी कर वापस आए थे यानि सभी जवान भोपाल से संक्रमित होकर दतिया आए। दीपावली का पर्व आ रहा है। ऐसे और भी कई लोग दूरदराज से दीपावली मनाने के लिए घर लाैट रहे हैं। कई लोग ऐसे शहरों व क्षेत्रों से भी आ रहे हैं जहां वर्तमान में कोरोना बेकाबू है। बता दें कि सितंबर महीने तक स्वास्थ्य विभाग पॉजिटिव निकल रहे मरीजों के घर पर कांटेक्ट ट्रैकिंग करता था इसलिए मरीजों की संख्या भी बढ़ रही थी। अक्टूबर महीने से काॅन्टेक्ट ट्रैकिंग बंद कर दी गई। सितंबर माह में ट्रैकिंग के साथ सैंपलिंग होने पर जिले में 500 से अधिक मरीज निकले थे। अक्टूबर में यह आंकड़ा गिर कर 161 पर आ गया।

जिले में 247 सैंपल की रिपोर्ट आई, 6 नए कोरोना संक्रमित मिले
दतिया| शनिवार को मेडिकल कॉलेज से आई 247 कोरोना सैंपल रिपोर्ट में छह लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 1410 पर पहुंच गई है।जानकारी के अनुसार शनिवार को आई कोरोना सैंपल रिपोर्ट में उनाव रोड पर मनोज कमरिया, होलीपुरा पर राहुल तिवारी, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में राकेश मिश्रा, पुलिस लाइन में धर्मेंद्र शाक्य, ग्राम बेरछ में यशपाल केवट और ग्राम बरगाओं में सिरनाम पाल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है।

10 जवान पॉजिटिव मिले, फिर भी संपर्क वालों की सैंपलिंग नहीं
एसएएफ की 29वीं बटालियन की एक कंपनी हाल में ही ड्यूटी पर भोपाल गई थी। 3 दिन पहले कंपनी लौटी तो कई जवानों को सर्दी, खांसी जुकाम की समस्या हुई। जवानों ने कोरोना के लक्षण भांपते हुए सैंपल कराए। शुक्रवार को आई 201 सैंपल की जांच रिपोर्ट में 10 जवान पॉजिटिव पाए गए। ये जवान जांच रिपोर्ट आने से पहले ड्यूटी पर और ड्यूटी के बाद अपने घर अथवा बैरकों पर जिन के संपर्क में रहे, उनमें भी संक्रमण फैलने का खतरा है, स्वास्थ्य विभाग ने न इन जवानों के घरों में किसी की सैंपलिंग कराई न बैरकों में।

2 दिन बाद मरीज के घर भेजते हैं गाड़ी
काॅन्टेक्ट ट्रैकिंग बंद नहीं है। जो लोग पॉजिटिव निकलते हैं, उनके घर दो दिन बाद हमारी गाड़ी जाती है और सैंपल लेकर आती है। बटालियन में जो लोग पॉजिटिव निकले हैं, उनके यहां भी दो दिन बाद गाड़ी जाएगी और काॅन्टेक्ट ट्रैकिंग की जाएगी।
डॉ. हेमंत मंडेलिया, नोडल अधिकारी, कोविड-19

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें