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सहकारिता कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन:नियमितीकरण की मांग हड़ताल पर सहकारिताकर्मी

दतिया2 घंटे पहले
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कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते कर्मचारी। - Dainik Bhaskar
कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते कर्मचारी।

नियमितीकरण की मांग को लेकर मप्र सहकारिता कर्मचारी संघ के कर्मचारी बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सहकारिता कर्मचारियों ने बुधवार को दोपहर में संघ के प्रदेश महासचिव रामकुमार दांगी बाबूजी और जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा के नेतृत्व में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर संजय कुमार को सौंपा।

ज्ञापन में सहकारिता कर्मचारियों के नियमितीकरण किए जाने की मांग की गई। साथ ही जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने की घोषणा की गई।

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