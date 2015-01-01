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कोरोना अपडेट:जिले में कोरोना रेट 4.2 प्रतिशत पर, इसलिए रात का कर्फ्यूू नहीं होगा लागू

दतियाएक घंटा पहले
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  • 168 सैंपल की रिपोर्ट आई, जिसमें 10 नए कोरोना मरीज मिले

शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज दतिया से 168 कोरोना सैंपल की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग दतिया को प्राप्त हुई। जिसमें से 10 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इनमें से दो दतिया शहर और बाकी ग्रामीण क्षेत्र के मरीज शामिल है। अब जिले में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1512 पर पहुंच गई है।

मेडिकल कॉलेज दतिया से आई 168 कोरोना सैंपल की रिपोर्ट में परमोले की कुईया पर दारा सिंह, ग्राम महाराज पूरा में मोतीलाल कुशवाहा, ग्राम भलका में राजेश्वरी जाट, सिमरन जाट, सुधा जाट, ग्राम डोंगरपुर में अर्चना पत्नी प्रमोद श्रीवास्तव, माता मंदिर के पास विशाल राजपूत, सौरभ पुत्र राजेश श्रीवास्तव और ग्राम हिम्मतपुर में बेटी पत्नी प्रभु पाल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जिले में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1512 पर पहुंच गई है।

बता दें कि लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज के चलती मध्य प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर कोरोना पॉजिटिव रेट 5 परसेंट से ऊपर वाले जिलों में रात में कर्फ्यू जारी करने के आदेश दिए हैं। लेकिन दतिया जिले में फिलहाल रात में कर्फ्यू नहीं लगेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि जिले में कोरोना पॉजिटिव रेट 4.2 प्रतिशत है। इसलिए शासन की यह गाइडलाइन फिलहाल दतिया जिले पर लागू नहीं होती है। अगर आगामी दिनों में कोरोना पॉजिटिव रेट 5 परसेंट के ऊपर जाता है तो जिले में भी रात में कर्फ्यू लागू हो जाएगा। सीएमएचओ डॉ. एसएन उदयपुरिया ने बताया कि जिले में कोरोना रेट 4.2% का है इसलिए नई गाइडलाइन लागू नहीं होगी।

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