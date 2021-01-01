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पुरस्कार:देश के 721 कृषि विज्ञान केंद्रों में दतिया को मिला प्रथम पुरस्कार

दतिया2 घंटे पहले
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  • 5 वर्षों के कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है पुरस्कार

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा उनके यहां किए गए प्रत्येक 5 वर्षों के कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर पुरस्कार दिया जाता है। मूल्यांकन के आधार पर कृषि विज्ञान केन्द्र दतिया को देश के 721 केन्द्रों में सर्वश्रेष्ठ केन्द्र पाए जाने पर प्रथम पुरस्कार प्रदाय किया गया है।

कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डाॅ. पुनीत राठौर ने बताया कि कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से कृषकों को कम लागत में अधिक उत्पादन लेने हेतु उन्नत किस्मों के बीज उपयोग करने, कम पानी के रूप में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर से सिंचाई करने के साथ सौर्य ऊर्जा का उपयोग करने की तकनीकी सलाह दी जाती है।

इसके साथ ही किसानों को बेमौसम में ली जाने वाली सब्जियों के रूप में फूल गोभी, भिंडी, मूली इत्यादि फसलें लेने का भी प्रशिक्षण प्रदाय किया जाता है। किसानों को उन्नत किस्मों के बीज भी प्रदाय किए जाते हैं। किसानों को सौर्य ऊर्जा अपनाने हेतु सोलर पैनल अपनाने की सलाह दी जाती है। इसी का परिणाम है किसान कम लागत में अधिक उत्पादन ले रहे हैं।

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