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मौसम:55 दिन बाद दिन का पारा 30 डिग्री से ऊपर, सर्दी गायब

दतिया2 घंटे पहले
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  • बढ़ती गर्मी से फसलों को नुकसान होने की अाशंका

तेज धूप से अब दिन में सर्दी पूरी तरह गायब हो गई है, बुधवार को 55 दिन बाद दिन का तापमान सबसे ज्यादा 30.4 डिग्री रिकाॅर्ड किया गया। सुबह शीत लहर भी चली लेकिन वह भी तेज धूप के कारण ज्यादा प्रभावी नहीं दिखी। रात का तापमान भी ढाई डिग्री से ज्यादा बढ़कर अब 8.6 डिग्री रिकार्ड किया गया। हालांकि तापमान बढ़ने से रात में बादल छाए रहने की संभावना है। दूसरी तरफ लगातार बढ़ रहे तापमान के कारण गेहूं की फसल पर संकट के बादल मंडराते हुए दिखने लगे हैं।

जिन जगहों पर गेहूं की फसल में बालियां निकल आई हैं उनका दाना जल्द तो पकेगा ही साथ ही दाना कमजोर भी होगा। किसान भी अचानक गायब हुई ठंड को लेकर परेशान हैं। किसानों का मानना है कि अभी 15 दिन कड़ाके की ठंड की और आवश्यकता है।

इस सीजन में अंतिम बार अधिकतम तापमान 10 दिसंबर को सबसे ज्यादा 32 डिग्री रिकार्ड किया गया था। इसके बाद लगातार नीचे रहा। यहां तक कि बीच में 14 डिग्री तक पहुंच गया था। लेकिन 29 जनवरी से तापमान में बढ़ोतरी शुरू हुई और छह दिन में तापमान करीब 10 डिग्री बढ़ गया।

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