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आयोजन:स्कूल में मनाई धनवन्तरी जयंती

दतिया3 घंटे पहले
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मुड़ियन का कुआं स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में गुरुवार को आरोग्य भारती संघ द्वारा धनतेरस के अवसर पर धनवन्तरी जयंती का आयोजन किया। सभी अतिथियों ने भगवान धनवन्तरी का पूजन किया। इस दौरान डॉ. ओपी दुबे, डॉ. आलोक श्रीवास्तव, डॉ. अनिल जाटव, डॉ. हितेंद्र पुरोहित, डॉ. राजेंद्र प्रजापति, डॉ. अनूप श्रीवास्तव एवं समाज सेवी शामिल रहे।

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