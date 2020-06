दैनिक भास्कर Jul 01, 2020, 04:00 AM IST

दतिया. जिला विधिक सहायता अधिकारी अंकिता बालकिशन शांडिल्य ने मंगलवार को अपने फेसबुक अकाउंट अकाउंट पर पोस्ट डाला। जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मामले की जांच करने कोतवाली पुलिस जिला विधिक सहायता केंद्र पहुँची। लेकिन वहां जिला विधिक सहायता अधिकारी ने जानकारी न देते हुए मामले को टाल दिया।

जानकारी के अनुसार जिला विधिक सहायता अधिकारी अंकिता बाल किशन शांडिल्य ने अपने फेसबुक अकाउंट पर मंगलवार को (goodbye guys forever. Sorry for hurting anyone) लिखकर पोस्ट डाला। पोस्ट डालने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर कोतवाली अजय अंबे मामले की जांच करने जिला विधिक सहायता केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने जिला विधिक सहायता अधिकारी अंकिता बालकिशन शांडिल्य से पूछताछ की। हालांकि जिला विधिक सहायता अधिकारी ने किसी भी प्रकार की जानकारी देने से मना कर दिया और मामले को टाल दिया। इसके बाद वह 3 दिन के अवकाश पर चली गई। इस संबंध में उनके मोबाइल नवम्बर 8269626705 पर सम्पर्क करने का प्रयास किया गया। पर सम्पर्क नहीं हो सका।

वहीं इस मामले को लेकर कोतवाली सब इंस्पेक्टर अजय अंबे का कहना है कि हमारे पास वरिष्ठ अधिकारियों का फोन आया तो हम तत्काल देखने पहुंचे। हमें अंकिता जी ऑफिस में बैठी मिलीं लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। हमने उनसे काफी पूछताछ की लेकिन कुछ नहीं बताया। इसलिए हम वापस आ गए।