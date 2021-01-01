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छापामारी:फसल के नीचे गड़े मिले शराब से भरे ड्रम, नष्ट की

दतिया2 घंटे पहले
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दुरसड़ा के कंजर डेरा पर जेसीबी से लाहन को नष्ट कराते अधिकारी। - Dainik Bhaskar
दुरसड़ा के कंजर डेरा पर जेसीबी से लाहन को नष्ट कराते अधिकारी।
  • ग्राम सड़वारा के कंजर डेरा पर छापा, साढ़े छह लाख की शराब मिली

आबकारी विभाग ने बुधवार को भांडेर और दुरसड़ा थाना पुलिस के साथ दुरसड़ा थाना क्षेत्र के सड़वारा गांव में स्थित कंजर डेरा पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई भांडेर वृत उप निरीक्षक तुकाराम वर्मा के नेतृत्व में हुई। मौके पर 12 हजार किलो ग्राम गुड़ लाहन बनता हुआ पाया गया। जिसे टीम ने जेसीबी मशीन से नष्ट किया गया। इसके बाद फसल गेहूं की फसल में जेसीबी से खुदाई गई थी तो कच्ची शराब से भरे सात ड्रम फसल में जमीन के अंदर गड़े मिले। इसके अलावा दो भटि्टयों पर शराब बनती मिलने पर भटि्टयां तोड़ीं गई। आबकारी टीम ने तीन अज्ञात लोगों पर आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किए। वहीं आरोपी दल बल को देखकर भाग निकले।

जब्त की गई शराब व लहान की कीमत 6 लाख 55 हजार रुपए से अधिक बताई गई। खास बात यह है कि करीब 15 दिन पहले भी सड़वारा कंजर डेरा पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी और लाखों रुपए कीमत की कच्ची शराब नष्ट की गई थी। इसके बाद कंजरों ने फिर से शराब बनाने का कारोबार शुरू कर दिया। अब आबकारी विभाग इन कंजर डेरों पर बनने वाली कच्ची शराब के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। लगातार कार्रवाई से शराब बनाने वाले कंजरों में हड़कंप सा मच गया है।

बुधवार को हुई कार्रवाई में दुरसड़ा थाना प्रभारी केहर सिंह, अरविंद सिंह, ओमप्रकाश, गांधी पाल, अजमेर सिंह, शारदा प्रसाद तिवारी, संजय शर्मा, प्रताप सिंह जाटव, रवि विसारिया, मनीष यादव, लक्ष्मीनारायण मांझी, अजय गौतम, अनिल यादव आदि शामिल रहे।

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