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लेटलतीफी:सरकारी गोदामों पर किसानों की भीड़, सोसायटियों पर सिर्फ 459 टन यूरिया, शुरू हो गई किल्लत

दतिया3 घंटे पहले
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  • व्यापारी किसानों को 50 रुपए प्रति बोरी महंगा बेच रहे खाद, पीओएस मशीन का उपयोग नहीं

जिले में यूरिया की किल्लत शुरू हो गई है। जहां सरकारी गोदामों पर खाद लेने के लिए किसानों की लाइन लगना शुरू हो गई तो वहीं प्राइवेट दुकानों पर दुकानदार किसानों को 50 रुपए महंगी खाद बेच रहे हैं। व्यापारियों की दुकानों पर न तो रेट लिस्ट चस्पा है और न ही पीओएस मशीन से खाद का वितरण किया जा रहा है।

खास बात यह है कि जिले में स्थित सरकारी समितियों के पास मात्र 459 मैट्रिक टन ही खाद वर्तमान में उपलब्ध है। अभी नवंबर महीने का एक पखवाड़ा भी नहीं गुजरा है और खाद का संकट सामने दिखाई देने लगा है। अगर यही हाल रहा तो दिसंबर और जनवरी महीने में खाद के लिए मारामारी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने किसानों को बिना बाधा और व्यापारियों पर लगाम कसने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। सिर्फ दल गठित किए हैं लेकिन ये दल कहां और कब कार्रवाई कर रहे हैं यह किसी को नहीं पता।

रबी सीजन 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है। अमूमन किसान 15 अक्टूबर से खेतों में चना, सरसों, मसूर और मटर की बोवनी कर देते हैं। लेकिन इस साल नहरों में पानी समय पर न छोड़े जाने से किसान कम पानी की फसलें चना, सरसों, मसूर की बोवनी नहीं कर सके हैं।

अब इन किसानों को गेहूं की बोवनी करना है। गेहूं की बोवनी के लिए जिले में किसानों ने पलेवा शुरू कर दिया है। दीपावली पर्व के बाद पलेवा कार्य में और ज्यादा तेजी आएगी। जिले में 1 लाख 92 हजार हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी की जाना है।

कृषि विभाग ने रबी सीजन में 35 हजार 250 मैट्रिक टन यूरिया का लक्ष्य रखा है। किसान पलेवा के साथ बोवनी के लिए खाद भी खरीदने बड़ी संख्या में पहुंच रहा है। लेकिन जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद का स्टॉक नहीं है। सरकारी गोदामों के साथ-साथ प्राइवेट दुकानों पर भी खाद की कमी है।

समय पर नहीं खुलते सरकारी गोदाम, किसान व्यापारियों के हाथों लुट रहे
जिले में मार्कफेड के सरकारी गोदाम दोपहर 12 बजे से पहले नहीं खुलते हैं। जबकि किसान सुबह ही खाद लेने पहुंच जाता है। गोदामों के देरी से खुलने के कारण किसानों को 50 रुपए महंगा यूरिया प्राइवेट दुकानदारों से खरीदना पड़ रहा है। गुरुवार को यह हाल गल्ला मंडी स्थित सरकारी गोदाम पर देखने को मिला।

यहां दोपहर 12 बजे किसान लाइन में लगा था लेकिन गोदाम पर ताला लगा था। उनाव रोड निवासी राहुल अहिरवार भी खाद लेने के लिए आया था लेकिन गोदाम बंद होने पर वह नगर पालिका के नीचे स्थित प्राइवेट दुकानों पर पहुंचा। यहां यूरिया की 280 रुपए बोरी को व्यापारी से 330 रुपए में खरीदा। व्यापारी न तो पीओएस मशीन से खाद का वितरण कर रहे हैं और न ही रेट लिस्ट को बाहर चस्पा किया गया है। यही नहीं जरूरत न होने के बाद भी यूरिया के साथ डीएपी खाद लेने के लिए किसान को मजबूर कर रहे हैं।

सिर्फ 4491 मीट्रिक टन ही खाद उपलब्ध
जिले में यूरिया का पर्याप्त स्टॉक नहीं है। वर्तमान में जिले के अंदर 4491 मीट्रिक टन यूरिया ही उपलब्ध है। इसमें से 3404 टन मार्कफेड के पास उपलब्ध है। जिले की 82 सहकारी समितियों के पास सिर्फ 459, एमपी एग्रो के पास 80 टन और प्राइवेट दुकानदारों के पास 548 टन यूरिया उपलब्ध है। खास बात यह है कि सहकारी समितियों से किसान उधार खाद लेते हैं। लेकिन खाद कम मात्रा में होने से किसानों को कर्ज लेकर प्राइवेट में खाद खरीदना पड़ सकता है।

आगामी दिनों में शुरू हो सकती है खाद की मारामारी
जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक नहीं है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने जिले में कालाबाजारी रोकने के लिए किसी तरह की कार्ययोजना भी तैयार नहीं की है। हाल में ही कलेक्टर बी विजय दत्ता ने कृषि विभाग के दल तो गठित किए लेकिन दलों द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है इसकी मॉनीटरिंग नहीं हो रही है।

निरीक्षण और सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है
^जिले में 35250 मीट्रिक टन यूरिया का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 4491 मीट्रिक टन हमारे पास उपलब्ध है। कलेक्टर साहब ने 10 हजार टन खाद की डिमांड भेजी है। साथ ही उन्होंने दल भी एसडीएम की अध्यक्षता में बनाए हैं जिसमें एक सहायक संचालक और विकासखंड के एसएडीओ भी शामिल हैं। लगातार सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है और निरीक्षण भी किया जा रहा है।
आनंद बड़ौनिया, उप संचालक कृषि, दतिया

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