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सुसाइड:दहेज प्रताड़ना से तंग आकर अंजना ने लगाई थी फांसी

दतिया3 घंटे पहले
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  • जांच के बाद पुलिस ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया

उनाव थाना क्षेत्र के ग्राम इकारा में नव विवाहिता ने पति द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। भांडेर एसडीओपी द्वारा की गई जांच में नवविवाहिता अंजना की मौत का जिम्मेदार पति को मानते हुए पुलिस ने दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज किया है।

भांडेर एसडीओपी मोहित यादव ने उनाव थाने में जांच के बाद दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि ग्राम इकारा निवासी अंजना (26) पत्नी शिशुपाल सिंह गुर्जर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जांच में लिए गए बयानों में सामने आया कि पति शिशुपाल सिंह पुत्र हाकिम सिंह गुर्जर द्वारा अंजना को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या की।

इसी तरह थरेट पुलिस ने भी एक महीने पहले हुई परसोंदागूजर में लक्ष्मी पत्नी अनिल सोनी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में पति अनिल सोनी, सास शगुन, जेठ मुकेश और जिठानी राधा सोनी पर दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज किया है।

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