पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

राजपरिवार में संपत्ति का विवाद:किले के अंदर कमरों के ताले काटने और धमकाने पर सेंवढ़ा विधायक की चाची व चचेरे भाई पर एफआईआर

दतिया3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
पत्रकारों से चर्चा करते गिरिराज।
  • विधायक घनश्याम सिंह की शिकायत पर केस दर्ज

राजपरिवार की संपत्ति को लेकर उपजे विवाद में गुरुवार को कोतवाली पुलिस ने किले के अंदर कमरों के ताले इलेक्ट्रॉनिक कटर से काटने और सेंवढ़ा विधायक घनश्याम सिंह को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में राजपरिवार के गिरिराज सिंह, उनकी मां और दो अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं गिरिराज सिंह ने प्रेस वार्ता कर अपने ताऊ के पुत्र घनश्याम सिंह पर गंभीर आरोप लगाए।

बता दें कि गिरिराज सिंह, सेंवढ़ा विधायक घनश्याम सिंह के चाचा के पुत्र हैं और लखनऊ में रहते हैं। तीन नवंबर को अचानक अपनी मां हेमलता व अन्य रिश्तेदारों के साथ किले के अंदर पहुंचकर किले की संपत्ति पर अपना अधिकार जताया। वे राजपरिवार की संपत्ति में बंटवारे की मांग कर रहे हैं जबकि घनश्याम सिंह का कहना है कि बटवारा पहले ही हो चुका है।

एक दिन पहले बुधवार को गिरिराज सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने विधायक घनश्याम सिंह के 15-20 समर्थकों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया था। वहीं विधायक के आवेदन पर कार्रवाई न होने पर कांग्रेस ने एएसपी कमल मौर्य के कार्यालय के सामने धरना दिया था। गुरुवार को कोतवाली पुलिस ने मामले में गिरिराज सिंह, गिरिराज की मां हेमलता, रिश्तेदार अशोक विक्रम सिंह और आशीष श्रीवास्तव पर एफआईआर दर्ज कर ली।

राजपरिवार की संपत्ति पर हमारा भी अधिकार: गिरिराज
गिरिराज सिंह ने अपनी मां हेमलता सिंह के साथ गुरुवार को संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि राजपरिवार के सदस्य होने के नाते राजपरिवार की संपत्ति पर उनका भी अधिकार है लेकिन विधायक अपने रसूख का इस्तेमाल कर उन्हें बेदखल कर रहे हैं। उनके साथ मारपीट की गई। इस दौरान उनका कीमती सामान, ज्वेलरी व करीब एक लाख रुपए किले के अंदर रह गए, जिन्हें वापस नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि लखनऊ में संपत्ति के बंटवारे के वक्त पिता केशव सिंह, घनश्याम सिंह के पिता किशन सिंह व अन्य तीन भाइयों को भी हिस्सा दिया गया था लेकिन दतिया में संपत्ति का बटवारा अभी तक नहीं हुआ है। इस संबंध में 2019 में न्यायालय में केस भी दायर किया गया था।

यह संपत्ति का विवाद नहीं, षडयंत्र है: विधायक
इस मामले को लेकर सेंवढ़ा विधायक घनश्याम सिंह का कहना है कि 60 साल पहले बंटवारा हो चुका था। दतिया रियासत की जमीन व किलों के नामांतरण आदि पहले उनके पिता के नाम पर थे, अब उनके नाम पर हैं। यह बंटवारे का विवाद नहीं है बल्कि षडयंत्र है। पूर्व में यह लोग कभी नहीं आए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें