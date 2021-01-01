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संदेह के घेरे में आगजनी की घटना:बुंदेलखंड बैंक में लगी आग, नपा की फायर ब्रिगेड खराब, तीन घंटे में काबू पा सके

दतिया2 घंटे पहले
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शहर के निदान का कुआं स्थित बुंदेलखंड बैंक में बुधवार शाम छह बजे अचानक आग भड़क गई। आगजनी की घटना नपा को दी गई। लेकिन नपा की दो फायर ब्रिगेड में से एक भी ऐन वक्त पर काम नहीं आ सकी। एक फायर ब्रिगेड खराब रखी थी जबकि जो सही थी वह मौके पर पहुंची तो उसमें पानी ही नहीं था। आनन फानन में टैंकर बुलाए गए लेकिन टैंकर भी भीषण आग के आगे पस्त पड़ गए।

बता दें कि शहर में पहले ब्लू स्टार होटल के पास बुंदेलखंड संस्था नाम से बैंक संचालित होता था। कुछ महीनों पहले यह बैंक निदान का कुआं पर शिफ्ट हो गई। इस प्राइवेट बैंक से वाहन लोन तो दिए ही जाते थे, साथ ही ग्रामीण इलाकों के रहने वाले गरीब वर्ग के लोग भी इसमें अधिक ब्याज के लालच में रुपए जमा करते थे। लाखों रुपए गरीबों का इस बैंक में जमा है। रोज की तरह बुधवार को भी बैंक खुला और शाम को बैंक प्रबंधन बैंक बंद कर घर चले गए। शाम को छह बजे करीब बैंक के अंदर आग भड़क उठी। मोहल्ले के लोगों ने आगजनी की सूचना डायल-100 को दी।

जानकारी मिलते ही कोतवाली टीआई रविंद्र सिंह गुर्जर मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को बुलाया लेकिन नपा की एक फायर ब्रिगेड खराब थी। मौके पर एक ही फायर ब्रिगेड पहुंची लेकिन उसमें पानी नहीं था। टीआई गुर्जर ने टैंकर बुलाए। खबर लिखे जाने तक आग बुझाने के लिए पानी का छिड़काव किया गया जिससे तीन घंटे की मशक्कत के बाद अाग पर काबू पाया जा सका, घटना संदेह के दायरे में है।

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