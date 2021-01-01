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किसान जागृति यात्रा:प्रथम चरण समाप्त, तीसरे दिन 8 गांव में हुईं सभा; बिजली कंपनी का घेराव करेंगे: सिंह

दतिया2 घंटे पहले
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प्रदेश में डेढ़ साल तक कमलनाथ की सरकार रही। इन डेढ़ सालों में कभी भी किसानों और आमजन पर बिजली बिलों का भार नहीं रहा। मोटरपंप के बिल हाफ हो गए तो शहरी क्षेत्र में गरीबों को बिजली सस्ती मिलने लगी थी। भारी भरकम बिलों से लोगों को राहत मिली थी लेकिन शिवराज सरकार ने आते ही सबसे पहले बिजली बिल बढ़ाए और किसान के साथ आमजन की कमर तोड़कर रख दी।

जिन किसानों के पास बिल साै रुपए तक के आते थे उनके पास हजारों के बिल पहुंच रहे हैं और बिल की राशि वसूलने कुर्की की तैयारी हो रही है। कांग्रेस किसान और आमजनता के साथ खड़ी है। जल्द ही मप्र कांग्रेस कमेटी जिला मुख्यालय पर बिजली ऑफिस का घेराव करेगी। जिसमें आप सभी भी शामिल हों। यह बात बुधवार को ग्रामीण इलाकों में पहुंची किसान जागृति यात्रा में मप्र कांग्रेस उपाध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने कही।

उन्होंने कहा कि गोराघाट से लेकर इंदरगढ़ के बीच लगभग सभी गांवों में किसान जागृति यात्रा के दौरान हमें ग्रामीण जनों ने एकजुट होकर बिजली विभाग में फैली अनिमिताएं, फुंके हुए ट्रांसफार्मर को महीनों से न बदले जाने और बिजली बिल की वसूली के लिए प्रशासनिक दबाव की शिकायतें मिली हैं। यही नहीं कई जगह से ट्रांसफार्मर ही उठवा लिए गए हैं।

सेंवढ़ा विधानसभा क्षेत्र में शिवराज सरकार का सौतेला व्यवहार भी देखने को मिला है। बिजली विभाग के कुछ अधिकारियों से बात करके ग्रामीण जनों के सामने जब मैंने टेलीफोन पर बात की तब पता चला कि विगत दिनों हुए उपचुनाव में चुनाव जीतने की दृष्टि से भाजपा नेताओं ने सारे जिले की ट्रांसफार्मर के कोटे को गलत तरीके से सारे नियम और कानूनों को तोड़ते हुए भांडेर विधानसभा क्षेत्र में रखवा दिए थे और जिले के शेष किसानों के लिए अब बिजली कंपनी के पास फुंके हुए ट्रांसफार्मर बदलने की क्षमता नहीं रही।

यह बेहद शर्मनाक है कि एक विधानसभा को जीतने के लिए सम्पूर्ण जिले के ग्रामीण जनों को अंधेरे में ढकेल दिया जाए। यह विषय बहुत गम्भीर है इसलिए यात्रा के प्रथम चरण की समाप्ति के बाद ही हजाराें किसानों के साथ जिला मुख्यालय के बिजली दफ्तर का घेराव कर ताला बंदी करूंगा। किसान यात्रा बुधवार को ग्राम केवलारी, पचोखरा, कुलैथ, बिलासपुर, खेरौनाघाट, लांच एवं तिगरू पहुंची और यहां नुक्कड़ सभाएं हुईं।

इस दौरान पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशोर यादव, डीआर राहुल, नेता अनिल भार्गव, नासिर मंसूरी, केशव यादव, अमोल रावत, गुड्डी जाटव, बलबहादुर बघेल, नरेन्द्र गुर्जर, अमित राजपूत, गुड्डन यादव, उमेश साहू, रामकुमार मोगिया, पूनम रावत, संभर सिंह रावत, रामदास उत्साही, विनोद यादव, दीपक यादव, राघवेन्द्र राजा आदि शामिल रहे।

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