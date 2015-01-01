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बाजार में भीड़:बाजार में लौटी रौनक, कपड़ों की मांग बढ़ी, दीपावली पर ऊनी कपड़ों की भी मांग बढ़ी

दतिया3 घंटे पहले
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  • रेडीमेड बाजार में होगा 5 करोड़ से अधिक का व्यापार

करवा चौथ के साथ साड़ी, बिंदी, चूड़ी के ग्राहक बाजार में कम हो गए। 9 दिन बाद देश के सबसे बड़े त्योहार दीपावली को लेकर खरीददारी शुरू हो गई। बाजार में रेडीमेड की दुकानों पर बच्चों की खरीददारी के लिए लोग सुबह से शाम तक पहुंच रहे है। वक्त के साथ अब लोगों को त्योहारी ट्रेंड बदल रहा है। इस साल लोग बच्चों के लिए इंडो वेस्टर्न ( कुर्ता पजामा विभिन्न डिजाइनों में) पैटर्न के कपड़े अधिक मांग रहे है। जबकि बड़ों को जींस के साथ शॉर्ट कुर्ता भा रहा है।

दीपावली पर बाजारों में विशेष तैयारियां की जाती है। दुकानदार नए डिजाइन के साथ नए पैटर्न बाजार में लाते है तो ग्राहकों को भी इनका इंतजार रहता है। कोरोना के कारण छह माह बे रौनक रहे बाजारों में त्योहारी रौनक लौटने लगी। करवा चौथ के बाद अब दीपावली की खरीद के लिए ग्राहक बाजारों में निकलने लगे। कर्मचारियों को हाल ही में सेलरी मिली है। इसलिए लोगों के पास पैसा भी है। जिसका असर बाजार में देखने को मिल रहा। रेडीमेड कपड़ा व्यापारी विनोद गुप्ता बताते है कि पिछली साल की तुलना में बाजार में अच्छी ग्राहकी है। लोग इंडो वैस्टर्न पैटर्न के कपड़ों के साथ दीपावली से पहले सर्दी की दस्तक हो जाने से गरम कपड़ों की डिमांड कर रहे है। इसलिए बाजार में ग्राहकी अच्छी हो रही है। युवा भी डिजाइनर पारंपरिक कुर्ता पायजामा की मांग कर रहे। कुछ युवा जींस के साथ शॉर्ट कुर्तों की मांग कर रहे है।

रेडीमेड का कारोबार 5 करोड़ से ऊपर होने की उम्मीद
शहर में दीपावली के मौके पर रेडीमेड बाजार में 5 करोड़ से अधिक का कारोबार होगा। खासबात यह है कि अब युवाओं को ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए शहर से बाहर नहीं जाना पड़ता। कुछ कंपनियों ने अपने शो रूप में खोल दिए। तो कुछ दुकानदारों ने ब्रांडेड कपड़े रखना शुरू कर दिया। इसलिए शहर में साल दर साल रेडीमेड कपड़ों का व्यापार बढ़ता जा रहा है।

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