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कार्रवाई:हत्या के प्रयास के चार आरोपी हथियारों के साथ गिरफ्तार; भैंस बांधने के विवाद पर दो युवक को मारी थी गोली

दतिया3 घंटे पहले
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चिरूला पुलिस ने गुरुवार को करारी के जंगल के पास ग्राम चिरूला से हत्या के प्रयास में फरार चल रहे चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 315 बोर का कट्टा, जिंदा व खाली खोखे, लाठी ठंडे बरामद किए हैं। न्यायालय ने आरोपियों को जेल भेज दिया है।

बता दें कि सोमवार को भैंस बांधने पर उपजे विवाद पर सुनील मिश्रा, शिवम मिश्रा, रज्जू यादव और छोटे लाल पाल ने गांव के ही राजेंद्र, उसका भाई रमेश और गणेश पर कट्टे व लाठी से हमला कर दिया था। हमले में गणेश के पेट में बांये तरफ और राजेंद्र के बांये हाथ में गोली लगी थी। वहीं रमेश को लाठियों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। घटना के बाद पुलिस ने चारों के खिलाफ हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज किया था।

गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली की चारों करारी के जंगल में फरारी काट रहे हैं। पुलिस ने सूचना पर चारों को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी चिरूला उपेंद्र पाराशर, एएसआई प्रतिपाल सिंह, मनोज बाथम, प्रधानआरक्षक उमेश दुबे, संतोष साहू, राहुल गुर्जर, बृजेश कुमार, अमन गंधर्व, विद्याचरण, राहुल चौहान, अनिल बाजपेयी एवं कैलाश मांझी की भूमिका अहम रही।

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