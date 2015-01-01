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कार्रवाई:पुल के पास चल रहा था अवैध रेत उत्खनन चिरूला पुलिस ने जेसीबी से खोदा रास्ता

दतिया3 घंटे पहले
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चिरूला थाना क्षेत्र के चिरूला से निकली पहूज नदी में ग्रामीण चोरी छिपे हाइवे पुल के पास से ही रेत निकालकर पुल को खतरा पैदा किया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक गुरुकरन सिंह ने जानकारी मिलने पर चिरूला पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए।

गुरुवार को चिरूला थाना प्रभारी उपेंद्र पाराशर ने जेसीबी मशीन ले जाकर हाइवे पुल के पास जिस रास्ते से ट्रैक्टर निकलते थे उस रास्ते को खोदकर पांच से सात फीट गहरे गड्‌ढे खोद दिए। चिरूला पुलिस ने अंगूरी बैराज से निकली पाइप लाइन के नीचे से भी रेत निकालने पर वहां भी जेसीबी से खुदाई कराई और रास्ता बंद कर दिया।

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