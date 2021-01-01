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मौसम:पिछले साल से सात दिन अधिक ठंडा रहा जनवरी, 10 दिन 5 डिग्री से कम रहा पारा

दतिया2 घंटे पहले
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  • वर्ष 2020 में सिर्फ 3 दिन तापमान 5 डिग्री से कम रहा था

रविवार को जनवरी माह विदा हो गया। लेकिन लोगों को बीते साल से अधिक कड़ाके की सर्दी का सामना करा गया। तापमान की दृष्टि से भले की अधिक ठंडा नहीं रहे,लेकिन माह के 31 दिन में 10 दिन तापमान 5 डिग्री से कम रहा। जबकि वर्ष 2020 में मात्र 3 दिन जनवरी माह में तापमान 5 डिग्री से नीचे गया था। माह के अंतिम दिन निकली धूप ने दिन में राहत दी। हवा शांत रहने से शाम ढलने के बाद भी कम सर्दी का अहसास हुआ।

बता दें कि वर्ष 2020 में 11 जनवरी को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक गिरा गया था। वर्ष 2021 में भी न्यूनतम तापमान 14 जनवरी को 3 डिग्री तक गिरा। दिन में सर्दी का बात करें तो वर्ष 2020 में 16 जनवरी को दिन का तापमान 10 जनवरी को 16.1 डिग्री तक गिरा। जबकि इस साल तापमान 25 जनवरी को 17.6 डिग्री तक गिरा। यानि बीते साल की तुलना में इस साल दिन में सर्दी से राहत रहीं। बीते साल से तापमान 1.5 डिग्री अधिक गया।

आगे मौसम साफ रहेगा, दिन के साथ रात का तापमान बढ़ेगा - आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। दिन के साथ रात के तापमान में भी वृद्धि होगी। जिससे सर्दी से राहत मिलेगी। उत्तरी हवाओं के कारण दिन व रात के समय सर्दी का अहसास होगा। बता दें कि सर्दी के सबसे ठंडे 40 दिन माने जाते है। जिन्हें चिल्ला जाड़ा कहा जाता है। 8 फरवरी को चिल्ला जाड़ा भी समाप्त हो रहा है। 16 फरवरी को बसंत पंचमी है। इसी के साथ सर्दी कम होती चली जाएगी।

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