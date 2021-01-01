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जिला अस्पताल पहुंचने वाले हुए परेशान:बड़े गणेश पर श्रद्धालुओं की लंबी कतार, ठंडी सड़क पर जाम

दतिया2 घंटे पहले
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रविवार को माघ माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी। इसे साल की सबसे बड़ी चतुर्थी माना जाता है। श्रद्धालु इसे तिल चौथ, सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी या माघी चतुर्थी के नाम से जानते है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। चतुर्थी पर ठंडी सड़क के पास शहर के सबसे बड़े गणेश पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया।

दोपहर के समय हाल यह था कि ठंडी सड़क से मंदिर श्रद्धालु नजर आ रहे थे। ठंडी सड़क से जिला अस्पताल रोड पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। एक अनुमान के अनुसार 20 हजार से अधिक श्रद्धालु तिल चौथ पर गणेश जी के दर्शन करने पहुंचे। अपने परिवार के संकटों को हरने की प्रार्थना की।

संकट हरने की कामना श्रद्धालु उमड़े

  • 1620 संवत में बावड़ी निर्माण के साथ गणेश जी की स्थापना की गई थी। यह जानकारी पुजारी अमित पुरोहित ने दी।
  • 20000 से अधिक श्रद्धालुओं ने माघ कृष्ण चतुर्थी पर गणेश जी के दर्शन लाभ लिए।
  • 01 किमी दूर है शहर से। गणेश प्रतिमा उत्तराभिमुख होने से सुख संपदा को दाता माने जाते हैं। बुधवार को भी डेढ़ हजार तक आते हैं श्रद्धालु।
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