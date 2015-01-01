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बिजली कटौती:मेंटेनेंस शुरू, आज भांडेर फाटक फीडर बंद रहेगा

दतिया3 घंटे पहले
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उप चुनाव समाप्त होते ही बिजली विभाग का मेंटेनेंस काम शुरू हो गया। अब लोगों को फीडर के हिसाब से 4 से 5 घंटे बगैर बिजली की गुजारने होंगे। 6 नवंबर शुक्रवार को शहर का भांडेर फाटक फीडर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक यानि 5 घंटे बंद रहेगा। इससे सिविल लाइन थाना, छल्लापुरा, रबदापुरा,भांडेर फाटक, गाड़ी खाना, सिंधी मंदिर, सायनी मोहल्ला, छोटा बाजार आदि क्षेत्र के बिजली सप्लाई बंद रहेगी।

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